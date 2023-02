Colonnella, finale nazionale del concorso “Insieme in Passerella”

TERAMO – Proseguono gli interventi di manutenzione nelle scuole del territorio di Roseto degli Abruzzi. Interventi messi in campo dall’Assessore al ramo Angelo Marcone in sinergia con l’Assessore all’Istruzione Francesco Luciani e che, in questi giorni, stanno riguardando cinque plessi di proprietà dell’Amministrazione Comunale. Si tratta della Scuola di via Veronese, della Scuola di Santa Lucia, della Scuola di Santa Petronilla (ancora in corso), della Scuola dell’Infanzia di via Puglie e della Scuola di Casal Thaulero. Nei primi quattro plessi l’intervento si è concentrato sulla riverniciatura di alcune pareti, la rimozione della muffa e la sistemazione delle stanze. Per quel che riguarda la Scuola di Casale, invece, oltre agli interventi già citati, si è provveduto a sistemare le infiltrazioni presenti sul tetto.



«Si tratta di un lavoro sinergico che ha visto la collaborazione tra i settori gestiti dal Vicesindaco Marcone e dall’Assessore Luciani – afferma il Sindaco Mario Nugens – ai quali va il mio ringraziamento per il lavoro di squadra. Luciani, infatti, ha prima provveduto ad effettuare un sopralluogo in tutti i plessi presenti sul nostro territorio, toccando con mano la situazione e prendendo nota degli interventi necessari. Successivamente Marcone, sulla base delle segnalazioni pervenute, ha provveduto ad avviare i primi e più urgenti interventi in accordo con il Dirigente del Settore. Ovviamente, fondamentale, è stata anche la collaborazione con le Dirigenti Scolastiche degli Istituti Comprensivi Rosetani con le quali prosegue un rapporto di relazioni costruttive e le cui segnalazioni vengono subito prese in carico dai nostri uffici».



«Si tratta del primo step di una serie di interventi nelle scuole che, un passo alla volta, andranno ad interessare tutte le scuole del nostro territorio – aggiungono il Vicesindaco Angelo Marcone e l’Assessore all’Istruzione di Roseto degli Abruzzi Francesco Luciani – Per rispondere alle esigenze dei plessi abbiamo deciso di dare una svolta e lanciare un segnale concreto attraverso la collocazione di due operai “fissi” che si occupano principalmente della manutenzione scolastica e pronti ad intervenire in caso di necessità. Inoltre, partiranno a breve anche i lavori di manutenzione straordinaria e quelli di efficientamento energetico per i plessi di Santa Lucia e di Via Veronese. È previsto, poi, l’arrivo di altri fondi, sia per l’ordinario che per lo straordinario, e siamo già a lavoro, di concerto con le Dirigenti Scolastiche, per capire quali sono le strutture sulle quali concentrare in modo prioritario i prossimi interventi. L’attenzione della nostra Amministrazione sulle scuole, quindi, è sempre più elevata e prosegue il percorso virtuoso avviato fin da primi mesi di Governo che ci ha già visto, per quel che riguarda l’edilizia scolastica, aggiudicarci più di 12 milioni di euro dal Pnrr per realizzare la nuova “Fedele Romani”, per il nuovo Asilo “Mariele Ventre” e per la nuova mensa di Santa Petronilla. A tal proposito – concludono – gli Uffici sono al lavoro per far partire le relative gare».