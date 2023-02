Controlli della cinofila a Villa Rosa: chiuso un ristorante, arrestata una persona

Arrestata per spaccio una donna a Villa Rosa, dove è stato anche chiuso un ristorante etnico, divenuto meta di frequentazioni Ambigue. Nel corso della medesima operazione, altri quattro arresti.

TERAMO – Una donna arrestata per spaccio, altre quattro per espiazione di pene residue e cinque ragazzi segnalati come assuntori di stupefacenti, in un’operazione dei carabinieri a Villa Rosa, al quale ha partecipato anche l’unità cinofila di Chieti. I militari del nucleo cinofili, insieme ai colleghi di Martinsicuro e Alba Adriatica, hanno passato al setaccio il territorio di Villa Rosa. Il cane Bagheera, chiamato così per via del manto nero, ha controllato esercizi commerciali, parchi, piazze ed altri luoghi di ritrovo e cinque ragazzi sono stati sorpresi mentre facevano uso di stupefacenti. Sono stati dunque segnalati come assuntori.

Durante il servizio però sono stati compiuto anche diversi arresti. Una donna è stata arrestata con l’accusa di spacciare nella sua abitazione, a Villa Rosa, mentre altre quattro persone dovevano espiare una condanna. Sempre durante lo stesso servizio, un ristorante etnico frequentato da giovani che si rifornivano di stupefacenti, è stato chiuso e la licenza è stata revocata.

Il cane Bagheera durante un controllo

La donna arrestata a Villa Rosa, in base a quanto documentato dai carabinieri di Martinsicuro, cedeva dosi di eroina e hashish ai clienti che frequentavano la sua abitazione. Al momento dell’arresto i militi hanno trovato il bilancino di precisione, il materiale per confezionare le dosi e materiale da taglio. La donna è stata condotta in carcere.

Il ristorante etnico che è stato chiuso invece, è ritenuto dagli inquirenti un punto nevralgico di spaccio. Diversi assuntori di stupefacenti della zona, qui vi si rifornivano. Recentemente il suo titolare era stato arrestato per spaccio. Il questore di Teramo ha disposto la revoca della licenza.

Nel corso del medesimo servizio, al quale ha partecipato l’unità cinofila, oltre alla donna arrestata a Villa Rosa, altre quattro persone sono state fermate dai carabinieri. Un cittadino rumeno sul quale pendeva un mandato d’arresto europeo per falsificazione e truffa, è finito in carcere in attesa di estradizione. Un uomo è stato posto ai domiciliari su disposizione del Tribunale di Napoli, per una pena di nove mesi per furto e ricettazione. Stessa sorte per un uomo condannato dal Tribunale dell’Aquila a sei mesi per falsi in genere. Una donna infine, su disposizione del Tribunale di Ascoli Piceno, è finita in carcere per una oena a due anni e un mese di reclusione per tentata estorsione.