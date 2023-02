Controlli in Val Vibrata: arresti per spaccio, furto, evasione e tentato omicidio

Arresti e denunce dei carabinieri per furto, evasione, spaccio tentato omicidio ed altro ancora a Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Colonnella e Sant’Egidio alla Vibrata, in seguito ai controlli effettuati in Val Vibrata.

TERAMO – I militari delle stazioni della Compagnia di Alba Adriatica sono stati impegnati in diverse operazioni nei giorni scorsi, culminate con una raffica di denunce e arresti in tutta la Val Vibrata, per diversi reati, tra cui furto, spaccio e tentato omicidio. I carabinieri hanno tenuto d’occhio in particolare il litorale tra Alba Adriatica e Martinsicuro e le zone industriali e residenziali di Tortoreto, Colonnella e Sant’Egidio alla Vibrata. Contemporaneamente, hanno eseguito numerosi controlli sulle strade del territorio.

A Colonnella un uomo di origini pugliesi è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, su ordinanza del Tribunale di Ancona, per tentao omicidio, porto abusivo di armi, danneggiamento e violenza privata, commessi tra Foggia e Macerata tra il 2005 e il 2012. Dovrà scontare una pena residua di tre anni e due mesi.

A Martinsicuro, dopo l’arresto dei giorni scorsi per furto di materiale edile, invece, doppia operazione anti spaccio. Un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso in possesso di 40 grammi di cocaina, mentre un altro veniva denunciato e segnalato come assuntore, dopo essere stato visto mentre cedeva una dose ad un giovane. Nello stesso comune poi, un uomo ha evaso le misure restrittive alle quali era sottoposto per furto ed è stato arrestato e trasferito in carcere.

Caso analogo ad Alba Adriatica, dove i carabinieri hanno arrestato, su ordine del Gip di Teramo, un uomo che ha evaso i domiciliari e lo hanno accompagnato in carcere. Il soggetto dovrà rispondere anche di resistenza a Pubblico Ufficiale, dal momento che ha cercato di sottrarsi all’arresto ed ha minacciato i militari intervenuti. Sempre ad Alba poi è stato preso un provvedimento simile nei confronti di un uomo che ha forzato un posto di blocco e si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti. Dopo essere stato fermato al termine di un breve inseguimento, l’uomo si è rifiutato di eseguire gli esami per stabilire se fosse sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Auto sequestrata ai fini di confisca e sanzioni al codice della strada per un importo complessivo di due mila euro.

A Tortoreto invece sono stati denunciati due soggetti, già noti alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio e possesso di arnesi da scasso. I due si aggiravano per una zona residenziale con fare sospetto, quando sono stati fermati dai carabinieri. In macchina avevano cacciaviti, tenaglie e attrezzi vari, addosso avevano 4 grammi di cocaina ed eroina.

A Sant’Egidio alla Vibrata invece denunciato per porto abusivo di armi un uomo al quale sono stati sequestrati un fucile calibro 12 e 170 cartucce non regolarmente denunciati, mentre due donne residenti nel pescarese sono state denunciate per il furto di capi d’abbigliamento dal volere di 500 euro da un negozio.

I controlli dei carabinieri in Val Vibrata hanno riguardato anche la circolazione stradale, con 4 soggetti sorpresi alla guida in stato d’ebrezza, per i quali è scattato il ritiro della patente. 14 gli esercizi pubblici controllati, 20 le persone sottoposte a misure restrittive, 10 quelle identificate, 42 i mezzi controllati.