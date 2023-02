A scuola di protesi totale all’IIS “Alessandrini-Marino” di Teramo

Si rafforza l’ipotesi della tragica fatalità, rispetto a quella del gesto volontario. La donna investita dal treno ad Alba Adriatica sarebbe italiana e più matura di quanto inizialmente ipotizzato.

TERAMO – Gli inquirenti non hanno reso note le generalità della donna investita dal treno ad Alba Adriatica la notte scorsa, martedì 14 febbraio, tuttavia l’ avrebbero identificata. Si tratterebbe di una donna di quarant’anni e non intorno ai venti, come inizialmente ipotizzato. A differenza di quanto trapelato inizialmente oltretutto, anche il fatto che sarebbe di origine italiana e non straniera.

Si tratterebbe di una donna marchigiana, che avrebbe dovuto prendere un treno in direzione sud. Forse dopo aver fatto confusione sulla banchina dalla quale doveva partire, ha deciso di attraversare i binari, quando è stata travolta dal treno merci che transitava in direzione nord.

I macchinisti hanno anche provato a segnalare l’imminente pericolo, azionando la sirena d’emergenza, purtroppo però la donna non ha potuto evitare l’impatto, che è stato violentissimo. Le operazioni per l’identificazione e la ricomposizione dei resti sono proseguite tutta notte e durante il loro svolgimento la linea tra Giulianova e Porto d’Ascoli ha subito rallentamenti.

La donna investita dal treno ad Alba Adriatica sarebbe stata identificata in seguito al rinvenimento da parte degli agenti della Polfer dei suoi documenti, scagliati a decine di metri dal punto dell’impatto, che ni un primo momento si pensava che non avesse con sé.