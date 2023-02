“Divano Sanremo”, Festival in salsa abruzzese con gli “È una vitaccia”

TERAMO – Sono partiti in questi giorni gli interventi di potatura e pulizia straordinaria delle piante in diverse zone del territorio comunale di Roseto degli Abruzzi. “Si tratta di un piano di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo per circa 26 mila euro che prevede interventi su tutto il territorio rosetano” spiega il Vice-Sindaco e Assessore alle manutenzioni Angelo Marcone.

«Sono stati realizzati gli interventi di potatura delle palme sul lungomare di Cologna Spiaggia, un lavoro che non veniva svolto da tempo; sono stati poi messi in atto interventi di pulizia e potatura attesi da oltre dieci anni in via Vivaldi, in zona Borsacchio, tanto che abbiamo trovato un accumulo preoccupante di rami secchi che gravavano sulle stesse. Ulteriori lavori hanno interessato le piante presenti in via le Quote, dove si è provveduto a potare anche la siepi» aggiunge Marcone. «Per la prima volta dopo diverso tempo abbiamo avviato la potatura dei pini nella pineta centrale e, nella stessa area partirà un attento lavoro di manutenzione che punta a dare maggiore cura e decoro in questo polmone verde centrale del nostro territorio. Inoltre, terminati i lavori lungo via Roma, partirà l’attività di restyling delle aree verdi presenti».

«Terminati questi passaggi si passerà agli interventi a Roseto sud – prosegue Marcone – qui il primo lavoro di manutenzione del patrimonio arboreo riguarderà le tamerici. Discorso diverso in piazza Ungheria dove gli operai del Comune sono già all’opera dopo essere intervenuti in zona via Arno, mentre la ditta esterna incaricata si è già occupata di via De Gasperi. Terminata questa area passeranno nella zona del Campo Patrizi».

«Grazie a questi lavori di potatura straordinaria, in alcuni casi attesi da molti anni, puntiamo a dare nuova vita a diverse aree del nostro territorio – commenta il Sindaco di Roseto Mario Nugnes – la manutenzione dell’intero territorio, in vista dell’arrivo della bella stagione, sarà svolta nei prossimi mesi in maniera attenta, puntuale e costante per farci trovare pronti dall’arrivo dei turisti e consegnare ai rosetani una città attraente e attrattiva ponendo maggiore attenzione su un tema così importante».