Francesca Di Sabatino, 19enne di Isola del Gran Sasso, nominata Alfiere della Repubblica

Studia al Liceo Einstein di Teramo ed è attiva nel volontariato Francesca Di Sabatino, la ragazza di 19 anni nominata Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

TERAMO – «Il servizio di volontariato prestato da Francesca a favore dei bambini e delle persone più deboli. Il suo impegno è un esempio di cittadinanza attiva ed esprime il sentimento di una intera comunità che ha deciso di reagire insieme e rialzarsi dopo il sisma del 2016». Con queste parole il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’onorificenza di Alfiere della Repubblica a Francesca Di Sabatino, diciannovenne di Isola del Gran Sasso.

La giovane che frequenta la 5A del liceo Einstein di Teramo, è stata scelta tra i 30 nuovi alfieri, per il suo impegno nel sociale. La nota del Quirinale spiega: «La solidarietà per la pace è il tema prevalente che ha ispirato nel 2022 la scelta dei giovani Alfieri. La selezione tra tanti meritevoli è stata orientata a valorizzare comportamenti e azioni solidali, ora nell’ambito di un’accoglienza a ragazzi ucraini in fuga dalla guerra, amicizia, cooperazione, inclusione affinché le diversità non diventino mai barriere. I testimoni scelti non costituiscono esempi di azioni rare, ma sono emblematici di comportamenti diffusi tra i giovani, che illustrano un mosaico di virtù civiche di cui, per fortuna, le nostre comunità sono ricche. Le storie degli Alfieri della Repubblica possono anche essere viste, dunque, come la punta di un grande iceberg che rappresenta, in ogni territorio, la vita quotidiana dei giovani».

Francesca Di Sabatino, la giovane nominata Alfiere della Repubblica, è appassionata di fisica e astronomia. In seguito ad un severo processo di scrematura, è stata scelta per un tirocinio presso il prestigioso laboratorio di ricerca del CERN di Ginevra. Oltre alla passione per la scienza, la ragazza è molto attiva nel sociale: oltre a svolgere attività ricreative ed educative per i più piccoli in parrocchia e in biblioteca, svolge volontariato presso un’associazione che aiuta le famiglie maggiormente in difficoltà.