Lo scorso venerdì 17, un autobus di linea della Tua partito da Silvi e diretto ad Atri, ha perduto una ruota mentre transitava per Pineto. Il sindacato: «scarsa manutenzione».

TERAMO – Tanta paura per i passeggeri a bordo dell’autobus di Tua che ha perduto una ruota durante una corsa mentre attraversava Pineto, ma fortunatamente non ci sono state grosse conseguenze in seguito al singolare incidente. Nella mattinata di venerdì 17 febbraio, l’autobus partito alle 7:20 da Silvi e diretto ad Atri, mentre transitava da Pineto ha perduto una ruota.

L’autobus, che poi toccava terra in un punto, non ha ovviamente potuto terminare la sua corsa, ma eccezion fatta per questo fattore, non si sono verificate conseguenze che potevano essere terribili. Una ruota così pesante come quella dell’autobus di Tua, lanciata in velocità, se avesse colpito qualcuno sarebbe risultata fatale. Fortunatamente invece, non ha colpito nessuno, né ha provocato danni a cose.

L’episodio si è verificato lo scorso venerdì 17 febbraio, ma secondo il sindacato Orsa, Organizzazione dei sindacati autonomi e di base, la sfortuna non c’entra nulla con il singolare incidente verificatosi. L’organizzazione sindacale punta il dito contro la scarsa manutenzione, assolvendo senza alcun dubbio il conducente: «fuori discussione. L’azienda deve revisionare qualche falla nel sistema della manutenzione. Non si tratta di un incidente una tantum, ma si è ripetuto più volte negli ultimi mesi ed è già accaduto nelle diverse sedi della regione. La manutenzione carente probabilmente è da imputare all’esiguo numero di addetti, o a insufficienti fondi investiti in tale comparto».