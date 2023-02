Grottammare, partiti i lavori nel giardino della scuola dell’infanzia di via Battisti

ASCOLI PICENO – Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria del giardino della scuola dell’Infanzia di via Battisti di Grottammare. Il cantiere annunciato a fine 2022 permetterà ai bambini di utilizzare l’area giochi nella bella stagione.

L’intervento era stato deciso a seguito delle segnalazioni con cui i rappresentanti dei genitori documentavano l’impraticabilità dei luoghi, soprattutto dopo le piogge, come ricorda il sindaco Enrico Piergallini: «Da mesi molti genitori ed insegnanti ci segnalavano la difficoltà di utilizzare l’area verde intorno alla scuola di via Battisti: nei giorni di pioggia soprattutto, quello spazio diventava impraticabile. Il nuovo manto erboso sintetico ci consentirà sia di rendere più funzionale il parco giochi, sia di dare un tocco esteticamente più gradevole dell’area all’aperto, senza dimenticare il fatto che si ridurranno i tempi per la manutenzione. Abbiamo cercato di stringere sulla realizzazione affinché i bambini se lo possano godere quanto prima».

Il cantiere è condotto dalla ditta Green Planet di Moresco. L’investimento è di € 10.980, per fornitura e posa in opera di un manto erboso sintetico che servirà a ripristinare la stabilità del terreno e garantirne la sicurezza, in particolare nell’area nord est del giardino della scuola dell’infanzia di Grottammare attrezzata con arredi gioco.

Altre opere seguiranno nel plesso scolastico del centro cittadino. A dicembre, nell’ambito dei lavori in corso per la messa a norma di un’aula, l’Amministrazione aveva deciso di aggiungere 10.000 € al quadro economico dell’intervento per finanziare l’allestimento della prima sezione “Primavera” a Grottammare.

I fondi provengono da un contributo assegnato al Comune di Grottammare dal Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età (ai sensi dell’Allegato A al DD del Settore contrasto al disagio n. 114 del 27 ottobre 2022).