“Il brigantaggio in Abruzzo e la resa di Civitella del Tronto. Opere di Renato Coccia” in esposizione fino al 5 marzo

I carabinieri del Nas hanno svolto controlli negli studi medici di tutta Italia, riscontrando numerosissime violazioni: in Abruzzo dati superiori alla media nazionale, con circa la metà degli studi controllati che sono risultati irregolari. Nell’anconetano invece, due dottori sono stati denunciati.

PESCARA -Controlli negli studi di medicina generale e in quelli di medicina pediatrica da parte dei carabinieri del Nas in tutta Italia. 1838 gli studi controllati. 308 le irregolarità contestate, sia amministrative che penali, con 251 riscontri per “non conformità”, pari a circa il 14% dei casi, e 51 denunce. In Abruzzo i riscontri invece sono superiori alla media nazionale: 49 studi medici su 104 non sono risultati a norma in seguito ai controlli del Nas. Praticamente uno su due. Nelle Marche la situazione non è più idilliaca, con due medici denunciati nell’anconetano.

Tra le irregolarità riscontrate visite fantasma, ricette e prescrizioni antidatate, mancanza di databilità di servizi erogati, attività mediche esercitate senza le opportune autorizzazioni, ma anche carenze igienico sanitarie e perfino medici scaduti.

I due medici denunciati nell’anconetano invece, sono accusati di aver attestato falsamente 557 visite o prestazioni mediche verso i pazienti ospitati da una casa di riposo, di fatto mai eseguite.