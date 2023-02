Incidente stradale a Montefino, muore un infermiere in servizio ad Atri

Una ragazza giovanissima ieri sera è morta dopo essere stata investita da un treno merci in transito alla stazione di Alba Adriatica. Anche se non è stato escluso del tutto, non si sarebbe trattato di un gesto volontario.

ALBA ADRIATICA – Ieri sera, martedì 14 febbraio, una ragazza molto giovane, probabilmente di origine straniera, è stata investita da un treno merci, alla stazione di Alba Adriatica. Non si sarebbe trattato di un gesto volontario, sebbene chi indaga non lo esclude a priori, ma di una tragica fatalità. La giovane stava attraversando i binari, quando è stata travolta da un treno merci in transito, che stava viaggiando a tutta velocità dal momento che non doveva fermarsi alla stazione albense.

La vittima del tragico incidente ferroviario non aveva con sé i documenti. In base alle testimonianze, la giovane, di circa vent’anni, avrebbe attraversato i binari proprio in concomitanza con l’arrivo del treno. Alla scena hanno assistito alcuni membri del personale di ferrovie dello Stato.

La polizia ferroviaria passerà al vaglio anche le immagini del sistema di videosorveglianza, al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente e di identificare la giovane ragazza travolta dal treno ieri sera ad Alba Adriatica.