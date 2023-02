Le dimissioni del sindaco di Ortona Leo Castiglione: «non c’è più la maggioranza»

I controlli dei carabinieri sono avvenuti prima nel locale, dove sono spuntate fuori marijuana e cocaina già pronte per essere vendute, poi si sono spostati nella casa della coppia, a Sambuceto, dove è stato trovato altro stupefacente, oltre all’occorrente per confezionare le dosi. I due sono ai domiciliari, mentre il bar in cui è stata trovata la droga è stato chiuso.

CHIETI -Il locale era frequentatissimo, forse a causa delle serate “stupefacenti” che organizzava. I carabinieri di Chieti hanno chiuso un bar ed arresto i due titolari per detenzione ai fini di spaccio, dopo aver trovato, nel corso di un controllo, ingenti quantitativi di marijuana e cocaina.

Nella serata di ieri, domenica 19 febbraio, i militari del Nor, in seguito a numerose segnalazioni ricevute da parte di cittadini e residenti della zona, hanno effettuato un controllo presso il noto locale. Qui hanno segnalato un avventore in qualità di assuntore, dopo averlo sorpreso con circa due grammi e mezzo di marijuana. Marijuana che i carabinieri di Chieti sospettano possa aver acquistato direttamente all’interno del bar, i cui gestori sono stati arrestati, dove sono stati trovati occultati diversi sacchetti di cellophane contenenti la stessa sostanza, 15 grammi, e cocaina, 7 grammi. Tutto già diviso in dosi e pronto per essere venduto. Oltre allo stupefacente, i carabinieri hanno trovato anche materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione.

I militi hanno deciso dunque di approfondire le indagini ed eseguire una perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione della giovane coppia, a Sambuceto, accompagnati dall’unità cinofila. Qui è stato trovato altro materiale utile per le indagini.

I due titolari del bar in cui è stata trovata droga, cocaina e marijuana, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima, mentre