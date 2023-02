Morde due carabinieri a Falconara, insorge l’Unarma: «operatori in divisa sacrificabili»

Dall’1 al 10 marzo nel centro storico di Jesi si terrà l’iniziativa “Parole di Pace”, che prevede dieci giorni di eventi aperti a studenti, docenti e cittadini. Seconda edizione di LibriINfiera dedicata a Edmondo Marcucci.

ANCONA – La rete per la lettura delle scuole secondarie di Jesi, in collaborazione con le librerie “Incontri” e “Ortolibreria”, con Atgtp, ACCA Academy e con il patrocinio del Comune di Jesi presenta dieci giornate di lettura, spettacolo, aggiornamento, reading musicali, incontri con l’autore, stand di libri in fiera “Parole di pace”. Tutti gli eventi si svolgeranno nel centro storico della città e saranno aperti a studenti, docenti, cittadinanza.

LibrINfiera è un’iniziativa promossa dalle scuole secondarie del territorio jesino che, da circa tre anni, a partire dalla condivisione di un percorso di aggiornamento, hanno deciso di organizzare, in sinergia, la promozione di eventi legati al piacere per la lettura in tutte le sue declinazioni. L’idea progettuale è sostenuta e patrocinata dal Comune di Jesi, nelle persone dell’assessore alla cultura Luca Brecciaroli e dell’assessora alle politiche giovanili Emanuela Marguccio, mentre il coordinamento è curato dalle professoresse Carla Tiberi (IIS Galilei), Margherita Stronati (Vittorio Emanuele II), Maria Cristina Casoni, Chiara Pasquinelli, Stefania Schiavoni (in rappresentanza del gruppo di lavoro “Frammenti dal Novecento”).

Il tema scelto per la seconda edizione, che si svolgerà dall’1 al 10 marzo, è “Parole di Pace” e sarà dedicato al pacifista, jesino d’adozione, Edmondo Marcucci, di cui ricorrerà, il 16 agosto 2023, il sessantesimo anniversario della morte. In questo modo la rete delle scuole cittadine contribuisce attivamente alle celebrazioni volute dal Comune di Jesi per omaggiare la figura di un grande pacifista. Nel segno della pace, dunque, come prospettiva di vita, nel senso più ampio del termine, sono stati organizzati tutti gli eventi previsti da LibrINfiera: l’idea intorno a cui far ruotare le varie proposte è quella di una fiera del libro cittadina in cui, ogni scuola secondaria di secondo grado, attraverso uno stand, presenterà un libro inerente al tema della pace; in contemporanea e nei giorni immediatamente precedenti e seguenti si terranno gli eventi correlati con incontri con autori, laboratori di lettura, corsi di aggiornamento, reading musicali, spettacoli, in cui spiccano nomi di riferimento per il mondo della lettura e dell’impegno civile, come Andrea Franzoso, Salvatore Inguì, Benedetta Bonfiglioli, Daniele Mencarelli.

Nell’ambito di un cartellone e di un percorso condiviso, gli eventi di marzo sono stati preceduti, nei mesi scorsi, da una serie di proposte ideate dalle docenti del Galilei che promuovono, da circa dieci anni, il progetto “Frammenti dal ‘Novecento”, quest’anno intitolato “Trame di pace”. Prima dell’evento inaugurale, dunque, previsto per il giorno 3 Marzo, presso il Palazzo dei Convegni, si comincerà, il 24 Febbraio, alle ore 15.30, sempre al Palazzo dei Convegni, con il seminario di aggiornamento per docenti di scuola secondaria “Guerra e pace nella scrittura delle donne. Un percorso nella letteratura italiana del secondo dopoguerra” tenuto dalla prof.ssa Paola Rocchi, docente ed autore presso la casa editrice Loescher.

Tutte le informazioni relative agli altri eventi in cartellone sono presenti nella locandina allegata, il cui progetto grafico è stato curato dalla professoressa Sabrina Tacconi (Vittorio Emanuele II).