Morsi al compagno e botte a figli: condannata per maltrattamenti e lesioni

Ha picchiato i propri figli minorenni, il più grande dei quali ha nove anni, ed ha aggredito a più riprese l’ex compagno, che in un’occasione è anche stato morso ad un labbro, la donna condannata dal Tribunale di Chieti per maltrattamenti in famiglia.

CHIETI – Una donna di origine brasiliana di 39 anni è stata condannata dal Tribunale di Cheti ad un anno e sei mesi di reclusione per lesioni e maltrattamenti in famiglia. La pena è sospesa. In base alle accuse nei suoi confronti, la trentanovenne in diverse occasioni ha riservato un comportamento aggressivo e violento nei confronti dell’ex compagno, col quale conviveva, e dei figli.

L’uomo a più riprese ha subito minacce e insulti. In un’occasione è stato anche colpito con una grattugia per il formaggio e morso ad un labbro, riportando lesioni guaribili in 15 giorni. Anche i tre figli minorenni della coppia, nati sia dalla loro unione che da una precedente relazione della donna, sono stati vittime di violenze domestiche in diverse occasioni. I due maschietti, di 9 e 4 anni, sono colpiti sotto gli occhi spaventati della femminuccia di una nno e sei mesi, riportando alcune escoriazioni.

Oltre all’uomo che è stato morso, anche il precedente ex convivente della donna che ha picchiato i propri figli, si è costituito parte civile.