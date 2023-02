I ladri hanno svaligiato una villa a Sulmona e se ne sono andati prima che i proprietari, moglie e marito ultrasessantenni, si potessero accorgere del furto. I coniugi stavano cenando mentre i malviventi ripulivano il piano di sopra. Rubati denaro e gioielli.

L’AQUILA – Ancora una rapina in una villa in Abruzzo, a Sulmona, ma questa volta senza nessuna aggressione: i ladri hanno agito in fretta e senza rivelare la loro presenza ai proprietari, due coniugi ultrasessantenni, che in quel momento stavano cenando. Moglie e marito non si sono nemmeno accorti del furto nella loro villa di Sulmona, nella quale abitano da soli. In breve tempo i ladri hanno messo a soqquadro la casa e sono spariti dopo aver arraffato gioielli e denaro. Solo successivamente i proprietari di casa si sono accorto di aver ricevuto un’indesiderata visita ed hanno chiamato i soccorsi.

Il furto è avvenuto nel quartiere Arabona. I malviventi si sono introdotti nella villa scavalcando il muro di cinta e poi si sono introdotti nella casa. Probabilmente in precedenza avevano sedato il cane, che è stato ritrovato addormentato nel garage, mentre di solito abbaia a chiunque si avvicini al cancello.

Mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili della rapina commessa nella villa di Sulmona mentre moglie e marito cenavano, montano le polemiche nel quartiere per l’assenza di un sistema di videosorveglianza. L’amministrazione comunale ha reso noto che nei prossimi giorni verrà pubblicato un avviso per potenziare il sistema e che verrà richiesta la convocazione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico in Prefettura.