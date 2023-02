San Benedetto, cane molecolare passa sopra un pozzetto e rimane fulminato: salvò molte vite

Tecnici comunali al lavoro per capire cosa abbia provocato la morte di un cane molecolare, fulminato dopo aver toccato un pozzetto per la pubblica illuminazione, mentre si trovava a passeggio insieme al suo padrone, ieri sera a San Benedetto del Tronto. Lo strazio del padrone: «Byron era molto generoso. Col suoi fiuto ha recuperato persone disperse in montagna e sotto le macerie del terremoto».

ASCOLI PICENO – Stava facendo una passeggiata col suo padrone, regolarmente al guinzaglio, quando è passato sopra un pozzetto della pubblica illuminazione ed una scarica elettrica l’ha folgorato. Dopo la disgrazia, in cui è morto fulminato un cane molecolare in via Giovanni XXII, si è verificato un blackout a San Benedetto del Tronto, ieri sera, domenica 26 febbraio.

Al momento non è chiaro cosa sia successo, ma i tecnici comunali sono al lavoro per capirlo. Nella serata di ieri, in seguito al tragico incidente, il funzionario preposto ha predisposto la disattivazione di diverse linee di illuminazione pubblica. Diverse zone del centro, ma anche a ridosso del lungomare, sono dunque rimaste a lungo al buio.

Da questa mattina, i tecnici sono al lavoro per ripristinare tutte le linee, alimentandole una alla volta e verificando eventuali dispersioni. Ancora non si sa cosa abbia provocato la morte del cane molecolare, fulminato dopo aver toccato un pozzetto per la pubblica illuminazione a San Benedetto.

Affranto e incredulo il padrone di Byron, che ha reso noto che si trattava di un cane molecolare con oltre dieci anni di servizio, che oltre ad aver recuperato diversi escursionisti in difficoltà, feriti, o che si erano perduti in montagna, ha partecipato alle ricerche dei sopravvissuti in seguito al terremoto che ha colpito le Marche e l’Umbria nel 2016 , e a quelle delle vittime dell’incidente aereo, in seguito allo scontro tra due aeroplani militari nel 2014.