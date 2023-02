Sindaco di Torricella Sicura spintonato in municipio da un cittadino: ferito

La comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare domani. Sarà l’attuale assessore regionale in quota Lega Pietro Quaresimale il candidato del centrodestra che sfiderà Gianguido D’Alberto e Maria Cristina Marroni per la poltrona di sindaco di Teramo, alle Amministrative della prossima primavera.

TERAMO – Al termine di una riunione del centrodestra abruzzese è arrivata la fumata bianca: Pietro Quaresimale è il candidato sindaco del centrodestra alle Elezioni Amministrative 2023. L’attuale assessore regionale al Lavoro, alla Formazione professionale, all’Istruzione, alla Ricerca e università, alle Politiche sociali, agli Enti locali e polizia locale ed all’Edilizia scolastica ha già ricoperto il ruolo di sindaco, a Campli. In caso di elezione, dovrà rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico regionale.

I bene informati dicono che i presenti alla riunione, tenutasi a Pescara, non hanno converso immediatamente sul nome di Quaresimale. Anzi, sembrerebbe che il centrodestra non abbia mostrato una compattezza granitica. I punti di separazione non sarebbero dovuti soltanto alle diverse appartenenze politiche, ma anche a motivi geografici, con divisioni territoriali più che di fazione.

Quaresimale e Salvini allo stand abruzzese alla BIT di Milano.

Al termine della riunione però, la candidatura alla candidatura di Quaresimale ha prevalso su quelle dell’ex presidente del Teramo Basket Carlo Antonetti, di Pasquale Tiberii di Fdi e di Paolo Tancredi di Noi Moderati. L’ufficialità non è ancora stata data, dal momento che il centrodestra abruzzese si è riservato una pausa riflessiva di 48 ore. Dovrebbe arrivare domani.

La mancata teramanità di Quaresimale, che però a Teramo si è formato, avrebbe rappresentano uno dei punti di resistenza più forti. Un paradigma che si presentò anche nel 2018, quando il candidato del centrodestra era l’avvocato, già assessore regionale, Giandonato Morra, che non riuscì a spuntarla sull’attuale primo cittadino D’Alberto. In quel caso però, più che una vittoria del centrosinistra, il risultato elettorale sembrò frutto di una sconfitta del centrodestra, che non sostenne in maniera compatta il proprio candidato.

Oltre a Quaresimale, gli altri candidati a Teramo sono il sindaco uscente Gianguido D’Alberto, espressione del centrosinistra, e Maria Cristina Marroni, di Italia Viva. Non è affatto scontato però che il Terzo Polo, alle prese con una discussione relativa alle alleanze anche sul piano nazionale, possa convergere unicamente sulla sua candidatura.