Torano Nuovo, scontro Frangioni-D’Angelo: «passeggiata politica», la replica: «non ha risposto alle mie chiamate»

Un sopralluogo effettuato a Torano Nuovo sugli interventi da compiere in tema di viabilità e sicurezza, ha provocato un aspro botta e risposta tra il presidente della Provincia di Teramo Camillo D’angelo ed il consigliere provinciale e comunale Luca Frangioni.

TERAMO – Il Presidente della Provincia Camillo D’angelo ha accompagnato la sindaca di Torano Nuovo, Anna Ciammariconi, in un sopralluogo nel territorio comunale, al fine di valutare eventuali criticità su viabilità e sicurezza. Gli interventi indicati come prioritari sono quelli sul ponte sul Vibrata e sulla Provinciale 70, ma gli amministratori hanno rilevato la necessità anche di realizzare dossi rallentanti nei pressi di farmacie e centri commerciali. La visita di Camillo D’Angelo a Torano Nuovo però, ha suscitato anche le critiche del consigliere provinciale di Teramo e consigliere comunale di Torano Nuovo Luca Frangioni, alle quali è seguita la piccata replica del presidente della Provincia.

Frangioni ha diffuso una nota in cui afferma: «Vorrei pubblicamente ringraziare il Presidente D’Angelo per la sua educazione e il rispetto istituzionale avuto nei miei confronti dimostrato con la visita odierna al municipio di Torano Nuovo. Sono ancora un consigliere eletto in carica in Provincia oltre che consigliere dell’assise locale ma il Presidente ha ritenuto opportuno rendere la sua visita una passeggiata politica più che un incontro istituzionale. Non avevo la pretesa di essere informato come non avevo la pretesa di essere chiamato prima della spartizione delle deleghe. Caro Presidente, lei ha detto che ha chiamato tutti i consiglieri. La volevo correggere, lei ha chiamato tutti i consiglieri che pensava potessero divenire suoi sodali. La ringrazio doppiamente, dunque, sia per la sua educazione istituzionale dimostrata oggi sia per il rispetto dimostrato in precedenza. Lo prendo come un attestato di stima: mi reputa una persona di una parola sola a differenza di alcuni suoi amici come è apparso palese nelle ultime elezioni che hanno visto la sua elezione. Lo volevo, infine, rassicurare che per il ponte sulla SP 70 e il completamento degli asfalti ci sono fondi già programmati dal sottoscritto in collaborazione con il collega Cardinale e il Presidente Di Bonaventura. Il finanziamento regionale della Protezione civile di cui ha beneficiato la Provincia è di un milione di euro e per i lavori in quel di via Flajo sono previsti 100mila euro che si vanno a sommare ai lavori già fatti in precedenza. Lo ricordi quando farà i lavori che, come diceva mia nonna, “non sono farina del suo sacco”».

Non si è fatta attendere la risposta di D’Angelo: «Stupisce la nota diffusa a mezzo stampa dal consigliere provinciale Luca Frangioni, che coglie l’occasione di una mia visita istituzionale a Torano Nuovo, per “ringraziarmi” di non averlo coinvolto, visto che in quel Comune siede sui banchi del Consiglio. Stupisce perché il consigliere, probabilmente impegnato a far esercizi di sarcasmo, non ha trovato il tempo di rispondere alle mie chiamate. Del resto, apparteneva ad una Amministrazione Provinciale nella quale la mancata risposta telefonica era prassi consolidata. Se avesse risposto, avrebbe ricevuto non solo l’invito al sopralluogo odierno, ma anche il rinnovato invito a farsi partecipe anche di questa nuova esperienza amministrativa che è, e sempre sarà, totalmente inclusiva, nella certezza che la condivisione sia il primo passo del buon governo. Attribuisco poi ad una distrazione, sempre figlia dello sforzo profuso nella produzione sarcastica, il rivendicare meriti propri, e della precedente amministrazione provinciale, nell’individuazione dei fondi destinati agli asfalti e al ponte sul Vibrata, visto che in quella eccessivamente lungimirante programmazione, quei fondi sarebbero stati disponibili solo nel 2027. Noi, al contrario, sapendo di far cosa gradita al consigliere Frangioni, che fin da ora invito all’apertura dei lavori, avvieremo i cantieri entro il 2023».