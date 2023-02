Il video che mostra quanto accaduto ieri mattina in via Crispi a Vasto, dove al culmine di un diverbio tra un commerciante e gli agenti intervenuti per erogare una multa, un poliziotto ha estratto ed azionato il taser, è diventato virale ed ha scatenato polemiche. Il commerciante è stato poi immobilizzato ed ammanettato. Lui e la moglie sono stati accompagnati in commissariato dove sono stati denunciati. Il legale degli agenti ripresi promette querele.

CHIETI – Suscita ancora polemiche l’episodio verificatosi ieri mattina, martedì 31 gennaio, in via Crispi a Vasto, dove un commerciante e sua moglie sono stati portati in commissariato al termine di un diverbio con agenti di polizia. Entrambi sono stati immobilizzati a terra e l’uomo è stato anche ammanettato. L’accaduto è stato ripreso da alcuni passanti e nel video, caricato sui social e presto diventato virale, si vede un poliziotto estrarre ed azionare un taser, pur non sparando alcun dardo. L’episodio ha scatenato diverse polemiche.

In base a quanto si apprende, la discussione tra la titolare di una pescheria e i poliziotti sarebbe scaturita in seguito ad una multa emanata nei confronti di un cliente dell’attività che aveva parcheggiato l’auto in divieto di sosta. Il marito della donna avrebbe protestato vigorosamente, sbattendo anche un paio di colpi coi palmi delle mani sulla volante. A quel punto la situazione è andata via via inasprendosi, culminando con il trasporto dei due in commissariato. Entrambi sarebbero stati raggiunti da una denuncia.

I video che mostrano gli attimi in cui un poliziotto impugna un taser a Vasto hanno scatenato tantissime polemiche e prese di posizione sui social, tra chi critica la reazione degli agenti, definita anche «abuso di potere», e chi invece solidarizza con le forze dell’ordine. La Questura non ha rilasciato dichiarazioni in merito, mentre il legale degli agenti coinvolti ha affermato che le immagini sono incomplete e che trasmettono solo l’epilogo della vicenda. Ha anche affermato che verranno querelati gli autori di commenti pesanti nei confronti dei suoi assisiti.