30 mila persone senza acqua domani a Montesilvano, Silvi e Città Sant’Angelo

Il consigliere regionale d’opposizione Antonio Blasoli denuncia diverse criticità nell’ospedale di Popoli, emerse in seguito ad un sopralluogo da lui eseguito, tra cui mancanza di infermieri, medici e oss nel Pronto Soccorso e in altri reparti, l’inutilizzo di macchinari sofisticati e costosi e strutture inagibili.

PESCARA – Tutti i reparti hanno bisogno di maggior personale sanitario, in particolar modo il Pronto Soccorso, che è di molto sotto organico. Alcune strutture presenti nell’area dell’ospedale poi, sono chiuse perché rese inagibili dai terremoti del 2009 e del 2016 o perché in situazione di contenzioso giudiziario. Alcune apparecchiature particolarmente costose e sofisticate infine, giacciono inutilizzate. Queste sono alcune delle criticità dell’ospedale di Popoli contro le quali il consigliere regionale di minoranza Antonio Blasoli punta i dito.

Ieri, lunedì 20 marzo, ha tenuto una conferenza stampa per illustrare che cosa è emerso da un sopralluogo che il consigliere ha effettuato lo scorso 8 marzo. Blasoli denuncia «criticità emerse dai confronti avuti con medici, personale infermieristico ed oss». In particolare in Pronto Soccorso dove «bisogna rilevare la cronica mancanza di personale, che si riscontra a dire il vero anche in altri reparti, ma in Pronto Soccorso registra una situazione particolarmente preoccupante, destinata peraltro a peggiorare».

Infermieri, medici operatori socio sanitari sono di gran lunga inferiori a quanto ne occorrerebbero e nel caso di servizi esterni o trasferimenti di pazienti, rimane in servizio pochissimo personale, che si trova a dover gestire interi reparti. Questo a fronte di un aumento degli accessi all’ospedale registrato lo scorso anno, che le proiezioni danno oltretutto in crescita: «In sostanza, se al Santo Spirito di Pescara 4/5 medici si occupano di circa 200 pazienti al giorno, a Popoli un solo medico assiste 50 pazienti a turno» afferma Blasoli.

Un’altra criticità emersa nel sopralluogo del consigliere nel Pronto Soccorso, riguarda lo spreco di risorse pubbliche. Nell’ospedale di Popoli infatti è presente una delle tre apparecchiature per la telemedicina di cui si è dotata la Asl di Pescara. Le altre sono a Penne e Pescara appunto. Ebbene, quelle presenti nell’ospedale di Popoli e Penne, afferma ancora Blasoli, non vengono utilizzate. «Gli strumenti in questione, che sarebbero utilissimi per consentire consulenze immediate a distanza, specie per la stroke e la neurochirurgia, sono in realtà rimasti al palo, almeno per quanto riguarda Popoli e Penne. Alla collettività sarebbero costate circa 24.000 euro al mese per cinque anni (per un totale di 1.440.000 euro), per poi essere riscattate dalla Asl alla scadenza del contratto di affitto. Tuttavia il servizio non è mai partito, costringendo i pazienti del Pronto Soccorso di Popoli a spostarsi con il personale al seguito verso altri ospedali».

L’apparecchiatura per la telemedicina «ferma al palo».

Un’altra questione affrontata dal consigliere è quella relativa alle strutture presenti nell’area dell’ospedale inagibili in seguito ai terremoti del 2009 e del 2016, oppure per contenzioisi giudiziari. Blasoli rende noto che «assieme ai consiglieri comunali del Partito Democratico di Popoli chiederemo un incontro al Direttore generale della Asl per esigere risposte, rivendicare un’immediata presa in carico delle criticità, e fare una panoramica sugli immobili presenti nell’area dell’ospedale. Alcuni sono stati chiusi a seguito dei terremoti del 2009 e 2016, altri sono stati oggetto di contenzioso giudiziario con le ditte appaltatrici. Occorre fare una ricognizione dei problemi e una stima certa di quando torneranno agibili, in quanto abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di spazi angusti e stanze sovraffollate».

Le altre criticità segnalate dal consigliere riguardano il Centro del Risveglio e il Centro per disturbi alimentari. Il primo è in attesa degli arredi, mentre il secondo, nonostante una buona partenza, ha subito un brusco stop causato in parte dalla carenza di personale e in parte dalla pandemia, in seguito alla quale alcune sue aree sono state destinate ad altri scopi. «Oggi il centro è sostanzialmente formato da un solo ambulatorio, in attesa della conclusione dei lavori nei locali situati sopra il CUP. Invitiamo però la Asl a ragionare su questa scelta. Separare gli ambulatori per la diagnosi da quelli del trattamento, in due immobili diversi, non ci sembra affatto funzionale, e oltretutto non risolverebbe neanche l’aspetto della riservatezza».