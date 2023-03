Abruzzo terzultimo in Italia per export nel 2022, dati CNA

TERAMO – Tirata per la giacchetta a proposito della bozza del Piano Regolatore presentata, l’assessore all’Urbanistica del comune di Martinsicuro Alessandra Pulcini replica al Pd. Il circolo dem locale ha diffuso una nota nella quale criticava contenuti e metodi di condivisione alla cittadinanza delle proposte dell’Ente, contenenti, a detta del partito, «norme contraddittorie e inapplicabili». Non ci sta Pulcini che afferma di aver avuto diversi incontri con i rappresentanti di categoria e che il dialogo con la cittadinanza per recepirne bisogni e istanze è costante. In merito alle proposte poi, ribadisce che esse sono chiare e che è gli elaborati progettuali sono stati allegati alla relativa delibera di Giunta e sono consultabili anche sul sito dell’Ente.

Di seguito la replica di Alessandra Pulcini al Pd di Martinsicuro: «Nessun dubbio sugli obiettivi da perseguire con il redigendo PRG piuttosto si invita il PD a ben ricordare che, con atti di GM n. 72 e 124 del 2020, sono state appositamente indicate specifiche linee programmatiche per la riqualificazione strategica del territorio da perseguire con ii predetto strumento urbanistico generale.

I sette obiettivi primari sono evincibili da una mera consultazione degli elaborati progettuali allegati alla delibera n. 72/2020 GM pubblicata sul sito del comune, dei quali ha avuto ben contezza il PD anche perchè in precedenza direttamente illustrati e, nello specifico: turismo, tutela e riqualificazione delle risorse naturalistico-ambientali-culturali; miglioramento relazione città-campagna; riqualificazione e rigenerazione urbana del territorio; attrattori urbani mediante miglioramento ed integrazione della mobilità e dotazioni a servizio della collettività; recupero e sviluppo aree produttive e attività occupazionali.

Sulle proposte predisposte dai progettisti si sono già attivati, nel precedente mandato e si stanno proseguendo tutt’oggi, a completamento e chiosa sotto il profilo valutativo, come di ben contezza da parte dell’opposizione, incontri in ogni settore e categoria di rappresentatività territoriale per esaminare e poter valutare istanze, proposte e osservazioni sul redigendo PRG affinchè lo stesso possa formarsi e definirsi in modo partecipato e ciò in fase volutamente preventiva rispetto a quella che la legge prevede con le osservazioni da poter avanzare tra la fase di adozione e approvazione del PRG.

Non assume irrilevanza, sotto il profilo di garanzia del contraddittorio partecipativo, che l’Amministrazione abbia indetto, altresì, appositi avvisi pubblici per far pervenire, da parte dei cittadini, istanze e/o richieste di riclassificazione e/o declassificazione delle aree urbanizzate e/o da urbanizzare del territorio e che sono oggetto di studio e valutazione.

In relazione all’ultimo incontro tenuto con i tecnici – si ricorda che ve ne sono stati molteplici sia in questo mandato che nel precedente – mi risulta invece una fattiva e proficua collaborazione dei professionisti sulla materia oggetto di confronto, precisando che la volontà nel proseguire con dette consultazioni è il modus operativo ordinario di questa amministrazione come per gli atri settori. Si ribadisce la disponibilità, sempre data, ad un confronto costruttivo su proposte ed istanze da parte dell’opposizione se e quando riterrà di avanzarle».