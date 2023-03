Alessandro Rocchi ufficializza la propria candidatura a sindaco di Grottammare

Scuole chiuse in diversi comuni e strade del percorso e via di sbocco interdette per lo svolgimento della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2023, che si concluderà a Tortoreto.

TERAMO – Il serpentone della Tirreno-Adriatico 2023 è in arrivo nelle Marche e in Abruzzo. La quarta tappa, partita da Greccio in provincia di Rieti, si concluderà questo pomeriggio a Tortoreto Lido, dopo essere transitata attraverso Ascoli ed altri comuni del Piceno. Con un certo anticipo rispetto al passaggio dei corridori, così come previsto dall’organizzazione di gara, le strade del percorso della Tirreno-Adriatico 2023, ma anche gli sbocchi e le vie di accesso, saranno chiuse al traffico. In diversi comuni è stata predisposta anche la chiusura delle scuole, o l’uscita anticipata degli scolari. Mercati, eventi o altre manifestazioni sono state spostate o sospese.

I comuni e le località della Provincia di Ascoli Piceno che saranno attraversati dalle bici che disputano la Tirreno-Adriatico 2023 sono: Pescara del Tronto, Trisungo, Acquasanta Terme, Villa Pigna, Folignano, Piane di Morro e Maltignano, oltre al capoluogo stesso. In provincia di Teramo invece sono Sant’Egidio alla Vibrata, Garrufo, Tortoreto e Alba Adriatica.

L’arrivo del serpentone nel territorio di Acquasanta Terme è previsto intorno alle 13:30, ma le chiusure alle strade sono in vigore a partire dalle 12:00. Ad Ascoli scuole chiuse e mercato di Piazza Roma sospeso, per permettere il passaggio dei corridori lungo il percorso che attraverserà Piazza Arringo. Resteranno interdette al traffico Via Dino Angelini, Piazza Serafino Orlini, Via XX Settembre, Via Dante Alighieri, Via Alcide De Gasperi, Piazza Matteotti, Viale Indipendenza, Viale Marconi, Via 3 Ottobre, Via Napoli, Via Erasmo. Mari, Via Piceno Aprutina, Via Aspo. Negli altri comuni ascolani, resteranno chiuse fino al passaggio della carovana anche la ss 4, la sp 31 e la ss 259.

In Abruzzo invece, scuole chiuse ad Alba Adriatica e Tortoreto e interruzione anticipata del mercato settimanale a Sant’Egidio. Le strade che saranno chiuse sono la ss 259, da viale Marche fino al confine con Sant’Omero, la sp 17, da via Tario Rufo fino all’intersezione con la sp 8, che resterà a sua volta chiusa fino all’intersezione con la via Nazionale. Ad Alba Adiatica la carovana, che avrà già toccato Tortoreto, compirà tre giri di un circuito che si svilupperà attraverso via Certosa e via Ascolana, per poi fare ingresso nel centro urbano della cittadina percorrendo un tratto della SS.16 Adriatica, via Lombardia, via Toscana e parte del Lungomare Marconi direzione sud. A Tortoreto infine l’arrivo, dove saranno interdette la sp 8, e le vie San Giovanni, Sette Colli, Enzo Ferrari, Circonvallazione, XXIV Maggio, Badette, Fontanelle e Napoli.

Domani invece, per la quinta tappa della Tirreno-Adriatica 2023, Morro d’Oro-Amandola, il serpentone farà il “percorso inverso” e dall’Abruzzo si sposterà nelle Marche.