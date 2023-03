Il Vicecapogruppo dem in Regione, Dino Pepe, ha presentato un’interpellanza sul fenomeno dell’erosione costiera, per chiedere quale sono gli interventi di mitigazione in programma per il 2023, con particolare riferimento alla costa teramana e ai Comuni di Villa Rosa di Martinsicuro, di Alba Adriatica, Pineto, Roseto e Silvi.

PESCARA – Il fenomeno dell’erosione costiera continua a destare preoccupazione e a sollevare polemiche in Abruzzo. Nel mirino degli attacchi dell’opposizione e degli operatori turistici, gli interventi messi in campi dalla giunta regionale, ritenuti insufficienti e perfino deleteri. La questione è stata risollevata con vigore dal consigliere di minoranza Dino Pepe, Vicecapogruppo del Partito Democratico, che sul tema erosione ha presentato un’interpellanza in Regione Abruzzo.

Le polemiche però serpeggiano anche tra balneari, albergatori ed altri operatori turistici, anche relazione agli sforzi messi in campo dalle Marche. Se infatti nella ragione confinante è partito il collocamento di nuove scogliere, per un importo complessivo di 40 milioni, in Abruzzo non è ancora chiaro quale sarà la natura, e l’importo, degli interventi. L’opera di ripascimento delle barriere frangiflutti ad Alba Adriatica non ha comportato benefici concreti, così come in molti rimangono perplessi circa l’efficacia di un intervento simile a Martinsicuro, che dovrebbe partire a giorni per una spesa di 350 mla euro.

Dino Pepe.

Proprio da qui parte l’analisi dell’interpellanza sull’erosione costiera in Abruzzo presentata dal dem Dino Pepe, il quale rilevando che «il fenomeno dell’erosione rischia di diventare drammatico in termini di tutela ambientale, di tenuta economica e di sviluppo turistico» afferma che «gli interventi finora messi in campo non hanno determinato effetti soddisfacenti di tutela, anzi, si sono rivelati assolutamente fallimentari».

La nota diffusa dal consigliere prosegue: «Come è noto, nel corso della campagna elettorale delle regionali del 2019 il centrodestra ha promesso di intervenire contro l’erosione solo ed esclusivamente con scogliere parallele e mai più con ripascimenti e pennelli perpendicolari alla linea di costa. Promessa puntualmente disattesa, con risultati sotto gli occhi di tutti, a partire da Alba Adriatica, unica opera pubblica di Marsilio e D’Annuntiis in questi 4 anni».

In merito ai prossimi interventi da realizzare Pepe rende noto: «Ho proposto una nuova Interpellanza con la quale chiedo alla Giunta regionale quali sono gli interventi di mitigazione del fenomeno erosivo programmati per il 2023 con particolare riferimento alla costa teramana e ai Comuni di Villa Rosa di Martinsicuro, di Alba Adriatica, Pineto, Roseto e Silvi».

La nota conclude: «Chiedo ancora, quale ulteriore programmazione straordinaria si intende mettere in atto a difesa della costa dall’erosione e quali sono le misure che il Governo regionale ha attuato e intende attuare a seguito delle richieste delle amministrazioni locali conseguenti la Conferenza dei Capigruppo dello scorso 29 novembre 2022. Nell’Interpellanza sollecito, infine, una risposta anche sulle risorse con le quali si intende fronteggiare l’emergenza e sul crono-programma degli interventi, considerato che siamo all’ultimo anno di legislatura. Dopo anni di promesse, fallimenti e bugie magari il 2023 sarà l’anno delle scogliere».