MACERATA – 12 mila articoli sequestrati tra prodotti per la casa, per fumatori e giocattoli e un negozio chiuso dalla Guardia di Finanza. Le fiamme gialle maceratesi, in seguito ad un controllo, hanno chiuso un negozio per cinque giorni e sanzionato per 10 mila euro il titolare, per irregolarità relative agli standard di conformità europei e all’abusivismo commerciale.

In seguito all’ispezione dei finanzieri, sono stati sequestrati 4 mila articoli esposti nel negozio chiuso a Macerata, tra giocattoli e prodotti per la casa, privi delle etichettature necessarie. Al contempo, sequestrati anche 8 mila prodotti per fumatori, irregolarmente detenuti, data la mancanza di regolare licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il commerciante non è stato in grado di esibire le documentazioni che attestassero la conformità e l’idoneità degli articoli per la casa e dei giocattoli in vendita nel negozio di Macerata, che sono stati sequestrati al pari dei prodotti per fumatori, per irregolarità ricadenti nel Testo Unico sulle Accise.

Il titolare dell’attività commerciale è stato raggiunto da sanzioni pari a 10 mila euro e segnalato alla Camera di Commercio e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Verranno inoltre svolte ulteriori verifiche di natura fiscale.