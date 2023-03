Pochi giorni dopo il suicidio di un uomo a San Donato a Pescara, ieri un altro detenuto è morto in cella a Castrogno. Non sono ancora state rese note le cause del decesso, ma si sospetta un’overdose. Lancia l’ennesimo allarme il sindacato Uil Pa Polizia Penitenziaria Abruzzo: troppi detenuti, pochi agenti.

TERAMO – Un detenuto di 30 anni di origine nordafricana è morto nella sua cella nel padiglione sud della casa circondariale di Castrogno. Ne dà notizia il sindacato di Polizia Penitenziaria Uil Pa che rende noto: «non saremmo sorpresi nell’apprendere, nei prossimi giorni, che il malore che ha messo fine alla sua esistenza sia stato causato da un avvelenamento da farmaci o un’overdose».

L’episodio arriva pochi giorni il suicidio di un uomo nel carcere di San Donato a Pescara, nel quale era stato trasferito, nel reparto psichiatrico, dal penitenziario teramano. Si è tolto la vita in carcere, domenica 5 marzo, dopo che gli era stata negata la scarcerazione.

Il detenuto morto in cella non è la prima persona a perdere la vita a causa dell’abuso di farmaci o di stupefacenti a Castrogno. Il sindacato non ha molti dubbi circa la difficoltà di prevenire questo tipo di episodi da parte degli agenti: « Circa 200 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare e 52 agenti in meno, rispetto ad una previsione organica del tutto errata, hanno creato tutte difficoltà gestionali che rendono possibile l’introduzione in carcere di sostanze stupefacenti».

Ma non ci sono solo le carenze di organico tra i segnalati da Uil Pa, che indica anche i potenziali interventi per ovviare al problema: «Intervenire urgentemente con provvedimenti anche straordinari per garantire un adeguato numero di poliziotti penitenziari in servizio; intraprendere una politica gestionale dell’istituto improntata a rendere sicuro il lavoro della Polizia Penitenziaria, a Teramo ormai le aggressioni sono quotidiane e non è più accettabile lavorare con la certezza che se è fortunato il poliziotto di turno prenderà “solo” qualche minaccia. L’accelerazione del progetto di revisione dei circuiti penitenziari regionali– ad oggi in tutti gli istituti abruzzesi convivono circuiti spesso incompatibili tra loro e che aumentano le difficoltà gestionali dei reclusi –, e Teramo con 5 diversi circuiti fà da portabandiera per questo problema; la riduzione o comunque un’equa distribuzione delle presenze di detenuti psichiatrici; aumentare le ore di presenza di psichiatri per gestire queste infermità ed evitare episodi di auto o eterolesionismo; garantire un numero adeguato di specialisti nelle carceri col fine di ridurre il ricorso a visite specialistiche esterne, per questo potrebbe intervenire il presidente Marsilio per il tramite dell’assessore alla sanità regionale, infatti il Servizio di Medicina Penitenziaria è incardinato nei dipartimenti della ASL».