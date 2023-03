Divieto di avvicinamento per l’uomo che ha aggredito il sindaco di Torricella Sicura

Il 17-18-19 marzo a Controguerra 5^ edizione del Festival BellaVita “Premio Cultura di Viaggio”. Assegnati due “Decanter d’Oro” a Emanuela Audisio, Paolo Rumiz e Fabio Bacà.

TERAMO – Venerdì 17 marzo prende il via la 5^ edizione del “Premio Cultura di Viaggio – BellaVita”, iniziativa organizzata dal Comune di Controguerra (Assessorato alla Cultura) e patrocinata dall’Università di Teramo e dai Vignaioli di Controguerra e che sarà celebrata con la consegna dei “Decanter d’Oro”.

Un evento programmato dal vicesindaco Fabrizio Di Bonaventura attraverso un’idea nata nel 2011, con la nascita, assieme all’oncologo Giampiero Porzio, di iniziative di solidarietà sociale con l’obiettivo iniziale di sostenere la ONLUS “L’Aquila per la Vita”, impegnata nell’assistenza domiciliare ai malati di cancro.

Il riconoscimento della quinta edizione del “Premio Cultura di Viaggio” sarà assegnato a tre personaggi: venerdì 17 marzo alle ore 18:00 verrà celebrata la giornalista sportiva e scrittrice Emanuela Audisio come giusto riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni. Audisio, molto nota nel settore, si è distinta per aver pubblicato tre libri sul tema dello sport..

Il ventre di Maradona, Bambini infiniti e Tutti i cerchi del mondo. Giornalista sportiva, scrive per Repubblica, e la sua firma è legata a grandi eventi sportivi: dai Campionati mondiali di calcio, alle Olimpiadi ai grandi personaggi del mondo dello sport.

E’ stata l’unica giornalista donna ad aver vinto il Premio Mura.

Nella giornata di venerdì ci sarà un collegamento con Paola Mura e consegneremo il Premio alla carriera a Gianni Mura nelle mani di Emanuela Audisio.

Sempre venerdì, alle ore 11.30, Emanuela Audisio sarà ospite all’Università di Teramo e parlerà del libro “Bambini infiniti”, incontro introdotto dal Rettore Dino Mastrocola, con gli interventi di Luigi Mastrangelo (delegato allo sport dell’Università di Teramo) e Adolfo Noto.

La seconda cerimonia di consegna del “Decanter d’Oro”, che si terrà sabato 18 marzo alle ore 18:00, vedrà protagonista lo scrittore e giornalista Paolo Rumiz conosciuto per aver scritto numerosi libri sul tema di viaggio. All’iniziativa prenderanno parte Leandro Di Donato Scrittore, Erika Mariniello Giornalista televisiva di viaggio e Dino Mastrocola Magnifico Rettore Università di Teramo.

Editorialista di Repubblica, nel corso degli anni si è occupato di importanti vicende di geo-politica. Inviato in Croazia e Bosnia durante la crisi dell’area balcanica. Nel 2001 inviato a Islamabad e poi Kabul per documentare l’attacco degli Usa all’Afghanistan.

Molti dei suoi reportage narrano i viaggi compiuti, per lavoro e per diletto, attraverso l’Italia e l’Europa.

Nell’estate ’98 pedala in bicicletta da Trieste a Vienna, in compagnia del figlio Michele; in seguito pubblica il reportage Dove andiamo stando?, su Diario, nell’autunno 1998

Da qualche anno fa un viaggio ogni estate, in agosto, raccontandolo di giorno in giorno.

La terza cerimonia di consegna del “Decanter d’Oro”, che si terrà domenica 19 marzo alle ore 18:00, vedrà protagonista lo scrittore e giornalista Fabio Bacà conosciuto per aver scritto numerosi libri sul tema di viaggio. All’iniziativa prenderanno parte Alessio Romano Scrittore, Salvatore Florimbi Assessore del Comune di Pietracamela.

Fabio Bacà è nato nel 1972 a San Benedetto del Tronto, ma vive da sempre ad Alba Adriatica. Si è occupato di giornalismo per qualche anno prima di approdare all’insegnamento delle ginnastiche dolci. Nel 2019 Adelphi ha pubblicato il suo esordio Benevolenza cosmica.

Nova, il suo romanzo pubblicato da Adelphi arrivato alla finale del Premio Strega e del Premio Campiello 2022, lo scrittore affronta il tema della violenza e del modo di gestirla. E qui si racconta, tra sogni e ironia.

Fabrizio Di Bonaventura

«Il Festival Bellavita- dichiara l’assessore alla cultura di Controguerra Fabrizio Di Bonaventura – si terrà in una tre giorni che vedrà il suo momento inaugurale venerdì 17 marzo alle ore 16:00, al taglio del nastro saranno presenti: il Sindaco di Controguerra Franco Carletta, Pasquale Cantoro Presidente del Gal Terreverdi Teramane, Massimiliano Cori Presidente Vignaioli di Controguerra, Dino Mastrocola Magnifico Rettore Università di Teramo, Rosalia Montefusco Direttore del Gal Terreverdi Teramane, Robert Verrocchio Sindaco di Pineto, Viscioni Albano Presidente Provinciale Teramo Conflavoro e Fabrizio Di Bonaventura Vicesindaco di Controguerra. Che poi prenderanno parte alla iniziative sucessive. Alle ore 16:30 in iniziativa promossa dal Gal Tereverdi Teramane dal titolo “La destinazione Terreverdi teramane: un territorio e la sua comunità” che verrà presentata da Rosalia Montefusco Direttore del Gal Terreverdi Teramane e Pasquale Cantoro Presidente del Gal Terreverdi Teramane. Quindi nella meravigliosa cornice di Controguerra, dove alle 18.00 Emanuela Audisio ritirerà il premio Cultura di Viaggio, l’intervista dal titolo “Il Viaggio dei Campioni” che verrà condotta da Luca Zarroli giornalista, insieme a Giammaria De Paulis esperto di comunicazione digitale e Dino Mastrocola Magnifico Rettore dell’Università di Teramo. Modera l’iniziativa il giornalista Luca Zarroli».

«Ritorna negli ambienti dell’Enoteca comunale un appuntamento seguito e apprezzato in quanto ci consentirà di conoscere, grazie a questi appuntamenti, luoghi ed esperienze di vita che non ci riguardano direttamente ma proprio per questo straordinariamente belli. E anche in questa occasione- conclude il vicesindaco di Controguerra Fabrizio Di Bonaventura – sono certo che molti apprezzeranno le plurali bellezze del mondo della Cultura di Viaggio, l’iniziativa verrà effettuata in presenza e trasmessa in diretta sulla pagina Facebook BellaVita Cultura».