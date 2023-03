Scooterone investe donna e si schianta contro un albero a Monsano: morto 40enne

Ricoverata in gravi condizioni la donna di 31 anni centrata in pieno dal mezzo a due ruote a Monsano: l’uomo che ha investita stava tornando a casa in scooterone dopo il lavoro ed è morto dopo essersi schiantato contro un albero.

ANCONA – Tremendo incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 7 marzo, in via Sant’Antonio a Monsano. Un uomo, residente a Castelbellino Stazione, mentre si trovava in sella al proprio scooterone sulla via del ritorno dopo la giornata di lavoro, ha prima centrato in pieno una ragazza d 31 anni, poi è andato a schiantarsi contro un albero, al lato della strada. La donna investita a Monsano è ricoverata in gravi condizioni, mentre l’uomo in sella allo scooterone non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo lo schianto.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorsi sanitari, ma per il motociclista di 40 anni non c’è stato nulla da fare. Riccardo Allegrini lascia la compagna e due bambine piccole. La donna investita invece si trova invece ricoverata in gravi condizioni a Torrette.

Non è ancora stata ricostruita nel dettaglio la dinamica dell’incidente, della quale non sono chiare le cause. In base a quanto ricostruito finora, l’uomo alla guida dello scooterone ha impattato contro la donna nel centro della strada, ma nel tentativo di scartarla, risultato vano, ha perduto il controllo del mezzo, finendo fuori strada e terminando la propria corsa contro il grosso albero.