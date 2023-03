Era incapace di intendere e volere il quindicenne che ha ucciso il nonno a botte

Sei minori non accompagnati e richiedenti asilo sono stati fermati dai carabinieri e raggiunti da misure cautelari per rapina ed estorsione. Per cinque di essi, tra cui uno ancora ricercato dagli operatori, è stata disposta la custodia in carcere, uno affidato in comunità.

L’AQUILA – Su sei misure cautelari disposte dal Tribunale per i Minori di L’Aquila, i carabinieri ne hanno eseguite cinque: per cinque richiedenti asilo minorenni non accompagnati, ospitati da una casa famiglia, è stata disposta la custodia in carcere, per un altro invece è scattato l’affidamento in comunità. Per tutti le accuse sono di rapina ed estorsione. Uno dei destinatari della custodia in carcere, non è attualmente in stato di fermo ed è ricercato dagli operatori.

Le accuse nei confronti dei ragazzi sono furto e danneggiamento su auto ricettazione di auto rubate, rapina e tentata rapina, estorsione lesioni ai danni di coetanei ospiti della stessa struttura d’accoglienza.

I fatti contestati sono avvenuti tra gennaio e febbraio e vanno ad aggiungersi ad altri episodi di criminalità che hanno visto per protagonisti minori stranieri ospitati in centri d’accoglienza e che hanno destato clamore tra la fine dell’anno scorso e l’inizio di quello in corso. In particolare, 15 tra minorenni e neomaggiorenni, vennero arrestati per spaccio e per rapine.

Le indagini che hanno condotto all’operazione odierna sono state coordinate dalla Procura dei Minori. I giovani per i quali è scattata l’esecuzione della misura cautelare al quale sono sottoposti, sono stati fermati presso la stazione dei treni di L’Aquila. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, attraverso minacce, volenze ed aggressioni, hanno compiuto sette rapine all’interno della struttura che li ospitava, a danno di altri minori. Si sarebbero dunque impossessati di telefoni, portafogli e altri oggetti. In altri casi avrebbero spaccato i finestrini di decine di auto a L’Aquila e Pizzoli, per arraffare ciò che trovavano all’interno dei veicoli.

Uno dei minori richiedenti asilo per i quali è scattata la custodia in carcere a L’Aquila è ritenuto responsabile anche del furto di un’auto e di una rapina con spaccata commessa a danno di alcuni distributori automatici.