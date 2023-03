La Fanfara dei Carabinieri per i sessant’anni di Martinsicuro

Dal 17 al 19 marzo la Città di Martinsicuro celebra i suoi primi sessant’anni di comune autonomo ed avrà come ospite d’onore la Fanfara dei Carabinieri di Roma.

TERAMO – Per le celebrazioni del sessantennale, la Fanfara dei Carabinieri di Roma si esibirà per le strade e nella piazza di Martinsicuro. Si terranno nelle giornate del 17, 18 e 19 marzo prossimi i festeggiamenti per i 60 anni dalla nascita del Comune di Martinsicuro (1963-2023). Le celebrazioni avranno inizio venerdì 17 marzo alle ore 21:00 con la presentazione del libro “Mai più. L’Abruzzo e gli abruzzesi nella seconda guerra mondiale” alla presenza dell’autore Prof. L. Saraceni presso la Sala Consiliare del Municipio truentino.

Sabato 18 marzo, dalle ore 10:00, inizio della Cerimonia Ufficiale con i saluti del Sindaco Massimo Vagnoni e, a seguire, l’apertura della Mostra Fotografica. Alle ore 11:00 sarà la volta dei racconti con cenni storici a cura del Prof. Albino Tommolini. Dalle ore 12:00 si terrà l’esibizione dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “S. Pertini” di Martinsicuro.

Alle ore 21:00 si terrà infine la presentazione del libro “Rime Toscibili” con l’autore Gino Bucci, creatore e anima della pagina “L’Abruzzese fuori sede”.

Le celebrazioni per i 60 anni avranno il proprio momento clou domenica 19 marzo con l’esibizione della Fanfara dei Carabinieri di Roma che avrà inizio alle ore 17:00 con il Corteo della Fanfara dal Municipio, con l’ingresso in musica fino a piazza Cavour, e dalle ore 18:00 con il concerto della stessa presso la Chiesa Sacro Cuore di Gesù.

«E’ un grande onore per tutti noi avere ospite, per i 60 anni dalla nascita del nostro Comune, una importante istituzione repubblicana come la Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma» sottolineano il primo cittadino di Martinsicuro Massimo Vagnoni e il Presidente del Consiglio di Martinsicuro Umberto Tassoni.

«Sarà un evento storico per la nostra città, un alto momento istituzionale in cui celebreremo la giovane, ma intensa storia del nostro comune, in un appuntamento sentito e voluto da tutti e che ha visto l’impegno della Giunta e dell’intero Consiglio, maggioranza e minoranza, che ringraziamo per il contributo apportato».

All’importante ricorrenza sono state invitate a partecipare tutte le autorità politiche, militari e religiose, i sindaci delle tre città gemellate con Martinsicuro (Puerto de la Cruz – Tenerife e Las Palmas – Gran Canaria in Spagna e Makò in Ungheria), il Console in Las Palmas di Gran Canaria, oltre a tutti i sindaci che si sono succeduti dal 1963 fino ad oggi. «La cittadinanza è invitata a partecipare a questi importanti tre giorni di eventi e celebrazioni – concludono Vagnoni e Tassoni a nome dell’Amministrazione – in particolare alla giornata di domenica 19 marzo 2023, quando la città riceverà la gradita e speciale visita della Fanfara dei Carabinieri di Roma».