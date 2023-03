Furto alla Caritas di Montegranaro, denunciato un uomo, recuperati i beni

Un immigrato irregolare è stato denunciato per ricettazione in seguito al furto avvenuto alla Caritas di Montegranaro. I beni di prima necessità sottratti torneranno ai più bisognosi.

FERMO – I carabinieri hanno individuato il presunto responsabile del furto di prodotti di prima necessità commesso alla Caritas di Montegranaro. Si tratta di un uomo di 45 anni, di origine maroccina, irregolare nel Paese, già noto alle forze dell’ordine. In passato lui e la sua famiglia hanno ricevuto sostegno dall’associazione umanitaria. Nella casa in cui vive, occupata abusivamente, scatole e scatole di alimenti e generi di prima necessità. In un altro appartamento, del quale aveva le chiavi, il resto delle refurtiva, che è stata riconsegnata alla Caritas.

Il furto è stato commesso alla fine di febbraio. Al termine delle indagini, l’uomo è stato denunciato per ricettazione. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, aveva intenzione di rivendere i prodotti trafugati. Molto utile alle indagini, la collaborazione del primo cittadino di Montegranaro, Endrio Ubaldi, che ha raccolto una soffiata, che ha poi girato ai militi.

In base a successivi approfondimenti, i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare nell’appartamento in cui l’uomo abita, occupato abusivamente. Qui oltre agli scatoloni contenenti parte della merce sottratta, gli investigatori hanno trovato anche le chiavi di un’abitazione gestita dall’Istituto vendite giudiziarie del Tribunale di Fermo. qui era conservata il resto della merce.

L’uomo ritenuto responsabile del furto alla Caritas di Montegranaro è stato denunciato ed accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.