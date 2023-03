In seguito a diverse segnalazioni ricevute, i carabinieri di Pescara hanno allestito una serie di appostamenti, grazie alle quali hanno sorpreso e arrestato un giovane ladro di rame all’opera. Per lui si sono parete le porte del carcere, a causa dei suoi precedenti.

PESCARA – Aveva appena asportato 60 chili di rame da un’azienda dismessa, un cementificio di via Riale in disuso da tempo, e si stava allontanando in sella alla sua biciletta, quando è stato fermato dai carabinieri. I militi non si trovavano lì pera caso: erano appostati in attesa del ladro di rame attivo a Pescara, del quale avevano ricevuto diverse segnalazioni e che è stato arrestato.

Il giovane ladro di rame fermato la notte scorsa, martedì 21 marzo, è un volto noto alle forze dell’ordine. Sul suo conto pendeva una misura cautelare, l’obbligo di dimora, che ha più volte violato. Per questo motivo, e in seguito al furto della scorsa notte, la Magistratura ha revocato il provvedimento ed inasprito la misura nei suoi confronti, disponendo la custodia cautelare in carcere.