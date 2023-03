Grimaldelli, attrezzi da scasso e bici rubate: sequestri e denunce a Montegranaro e Porto San Giorgio

Un bimbo di un anno è stato investito dallo scuolabus sul quale era appena salita la sorellina, mentre il mezzo faceva manovra: il piccolo è morto sul colpo. Sotto shock l’autista.

FERMO – Scioccante tragedia avvenuta questa mattina, lunedì 6 marzo, a Casette d’Ete, frazione di Sant’Elpidio a Mare, dove, durante una manovra, uno scuolabus ha investito e ucciso un bimbo di un anno.

Secondo quanto riferito dai testimoni che hanno assistito alla straziante scena, il mezzo era impegnato in una manovra in retromarcia quando è avvenuto l’investimento e l’autista non avrebbe potuto notare il piccolo. Il bimbo investito dallo scuolabus è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi iunti tempestivamente sul posto: il personale sanitario non ha potuto far altro che consatatre il decesso del bambino.

Il bimbo, di origine pachistana, aveva accompagnato la sorellina, insieme ala madre, a prendere proprio lo scuolabus che l’ha investito. Sarebbe sfuggito al controlla della donna proprio mentre il mezzo stava facendo manovra per ripartire. Le urla disperate della madre hanno immediatamente radunato un campanello di persone. Fino a che non è stato concesso il nulla osta per il trasferimento della salma, i soccorritori hanno retto alcuni teli con i quali hanno coperto alla vista dei curiosi il corpicino privo di vita del piccolo.

Sotto shock l’autista del mezzo. Gli scolari a bordo del pulmino sono stati fatti scendere e sono stati comunque accompagnati in classe. Oltre ad ambulanza e automedica, sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la polizia ed il sindaco Alessio Pignotti.