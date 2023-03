La notte scorsa i carabinieri di Pescara hanno intercettato un’auto sportiva che alla vista della pattuglia si è data alla fuga. Dopo un inseguimento tra le vie di Pescara, i malviventi hanno abbandonato il veicolo e si sono dileguati a piedi, abbandonando però la refurtiva di una rapina, che è stata recuperata.

PESCARA – I carabinieri stavano pattugliando le strade del territorio la scorsa notte, lunedì 6 marzo, quando hanno intercettato, in viale Marconi, un’auto di grossa cilindrata, che non appena ha notato la pattuglia dei militi, si è allontanata a gran velocità. I carabinieri dunque si sono lanciati al suo inseguimento, che dal centro di Pescara, si è concluso in via del Circuito, dove i malviventi hanno abbandonato l’auto e si sono dileguati a piedi. A bordo dell’auto, risultata rubata, i carabinieri hanno trovato attrezzi da scasso, targhe e alcuni oggetti rubati e una pistola nera giocattolo.

La refurtiva recuperata in seguito all’inseguimento avvenuto a Pescara.

Subito dopo essere stata notata in via Marconi, l’auto dei malviventi è stata quasi accerchiata alla rotonda che collega via Michelangelo e Corso Vittorio Emanuele, grazie all’arrivo di altre due auto della Radiomobile e una delle Volanti. Per sfuggire all’accerchiamento, la persona alla guida ha puntato contro una delle pattuglie dei carabinieri, che ha dovuto scartare l’auto dei ladri per non essere violentemente colpita. Da qui, con i mezzi dei carabinieri di Pescara alle calcagna, i malviventi si sono recati in via del Circuito dove si è concluso l’inseguimento.

Nel bagagliaio, un piccone, una mazzetta da 5 chili, un piede di porco, un cannello a gas, un trapano, una mola ed altri arnesi da scasso, ricetrasmittenti, oltre ad una collana, diamanti e alcuni monili d’oro rubati, targhe a loro volta rubate e una pistola giocattolo.

In base alle immediate indagini, è stato appurato che i malviventi avevano cercato di introdursi in una casa ad Avezzano poco prima, ma che l’intervento dei carabinieri della stazione locale li aveva messi in fuga.