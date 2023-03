Non ha mai collegato il registratore di cassa con l’Agenzia delle Entrate: chiuso 30 giorni noto ristorante di Fabriano

Il titolare, in seguito ad accertamenti di natura fiscale, è stata denunciato per aver occultato al fisco quasi due milioni di euro. Il registratore di cassa del noto ristorante di Fabriano non era mai stato collegato alla rete telematica dell’Agenzia delle Entrate.

FERMO – Sanzione e provvedimento di sospensione dell’attività per 30 giorni per un noto ristorante di Fabriano che non aveva mai collegato il registratore di cassa telematico alla rete dell’Agenzia delle Entrate. Lo hanno scoperto in seguito ad un controllo, le fiamme gialle.

Dal primo gennaio del 2020 è obbligatorio farlo per le attività di commercio. In questo modo le loro operazioni vengono memorizzate, trasmesse elettronicamente entro 12 giorni e certificate dallo scontrino elettronico. Il noto ristorante di Fabriano invece, fin dalla sua installazione non si è mai preso la premura di farlo.

Oltre alla sanzione e alla sospensione dell’attività, il ristoratore è stato anche denunciato per omessa dichiarazione in seguito al controllo di natura fiscale effettuato dalle fiamme gialle della Tenenza di Fabriano. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, ha occultato al fisco 1.908.000 di euro, omettendo il pagamento delle imposte sui redditi per 793.000 euro e dell’i.v.a. per 210.000 euro.