Nuovi alberi a Giulianova, ma proteste per l’abbattimento dei pini dell’ospedale

Sabato 25 marzo verranno piantate 50 nuovi alberi nel parco “Cerasari” di Giulianova, per l’iniziativa “Un albero in più”, per la quale sono stati ringraziati in sala consiliare l’associazione e il presidente Nicola Di Battista. Ma l’associazione culturale protesta per l’abbattimento dei pini presenti in zona ospedale e organizza un dibattito pubblico.

TERAMO – Da una parte l’Amministrazione comunale celebra le numerose piantumazioni effettuate in quattro anni di mandato e ringrazia pubblicamente chi organizza iniziative in tal senso, dall’altra il Pd protesta per l’abbattimento dei pini in zona ospedale ed organizza un dibattito pubblico al quale invita la cittadinanza. A Giulianova dunque si discute di alberi e il patrimonio arboreo cittadino diventa oggetto di confronto politico.

Nicola Di Battista e Nicola Di Giuseppe insieme all’assessore Paolo Giorgini

Sabato 25 marzo avverrà la messa a dimora di 50 nuovi alberi nel parco “Cerasari”, per l’iniziativa “Un Albero in più”, giunta alla sua seconda edizione. I volontari dell’associazione si prenderanno cura dei nuovi alberi che saranno piantati a Giulianova per i primi tre anni di vita. Il presidente dell’associazione che cura la manifestazione, Nicola Di Battista, è stato ringraziato pubblicamente in sala consiliare: «L’ Amministrazione Comunale ringrazia Nicola e la sua associazione – sottolinea l’ assessore Paolo Giorgini – perché, oltre al nostro impegno, si deve a persone come loro, e a tutti i cittadini che hanno accolto la proposta , se Giulianova, oggi e nei prossimi anni, sarà più verde, vivibile e amica dell’ambiente.»

«Sono cinquanta, gli alberi acquistati e che saranno messi a dimora – spiega Nicola Di Battista, presente in municipio con il Vice Presidente Nicola Di Giuseppe -Il successo dello scorso anno e l’entusiasmo dei cittadini, ci hanno incoraggiati e convinti a ripetere l’esperienza». La piantumazione inizierà alle 9:30 di sabato prossimo nel parco “Cerasari”.

Intanto l’amministrazione comunale celebra «3800 essenze messa a dimora dall’ Amministrazione Comunale in quattro anni di mandato», rese possibili da «progetti su larga scala e, sempre più spesso, dalla collaborazione di singoli o associazioni». Eppure proprio un’associazione cittadina, il circolo culturale Demos, protesta per l’abbattimento dei pini presenti nella zona dell’ospedale. Sul tema ha organizzato un dibattito pubblico, giovedì 23 marzo, dalle ore 18:00 alle 20:00 presso la sala Buozzi in largo Acerbo, al quale invita tutta la cittadinanza. «Sulla base della relazione tecnica valutativa del Comune, l’Arch. Maria Antonietta Adorante, paesaggista ed esperta di arredo urbano e il Dott. Mario Arteconi, biologo, apriranno Il Dibattito che sarà aperto a tutti i cittadini. L’evento si svolgerà secondo modalità democratiche. Al fine di garantire la massima obiettività dell’evento, saranno formalmente invitati il Sindaco, la Giunta, il tecnico incaricato dal Comune, i partiti politici e tutti i consiglieri comunali. È possibile prenotare il proprio intervento mandando una mail a: associazioneculturaledemos1652@gmail.com».