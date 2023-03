PESCARA – Le proteste non fermano il Comune e da giovedì 16 marzo a domenica 2 aprile, sarà in vigore l’ordinanza anti-rumore per le vie del centro storico. In via Delle Caserme, Largo dei Frentani , via Dei Bastioni, corso Manthonè, via Catone, via Corfinio, via Petronio, via E. Flaiano, piazza dell’Unione e piazza Garibaldi stop alla vendita di alcolici a partire dalle ore 24. Dalla stessa ora, i locali dovranno spegnere la musica e non potranno organizzare concerti o altri eventi di musica dal vivo.

Le aree esterne dei locali dovranno essere sgomberate e i titolari delle attività dovranno evitare che si formino assembramenti. L’ordinanza colpisce in maniera specifica le vie di Pescara Vecchia ed è volta a colpire episodi di movida molesta. Per le vie del centro pescarese non soltanto nel weekend si radunano centinaia di ragazzi e persone di qualunque età, per trascorrere la serata. Fintanto che resterà in vigore l’ordinanza, è vietata la vendita di alcolici dalle 24 alle 7 del mattino successivo, gli impianti audio devono rimanere spenti e gli strumenti musicali ben custoditi nelle fodere.

Il Comune di Pescara ha reso note le motivazioni per le quali ha emanato l’ordinanza anti-rumore: «Il provvedimento interviene a seguito di quanto rilevato nella relazione fonometrica dell’Arta Abruzzo, relativa al monitoraggio, nel periodo ricompreso tra l’8 dicembre 2022 e il 30 gennaio 2023, dei livelli sonori nelle vie della movida della cosiddetta Pescara Vecchia». In questo periodo il monitoraggio fonometrico effettuato dai tecnici ha evidenziato valori del livello sonoro superiori ai limiti consentiti.