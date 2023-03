Ponte Ciclopedonale sul Tronto, la presentazione del progetto a Martinsicuro

ASCOLI PICENO – La Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto si prepara per la stagione estiva con un aggiornamento di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), un corso di primo soccorso in tecniche di rianimazione che mira a salvare la vita delle persone in caso di emergenze cardiache.

Il corso, tenutosi in favore di tutto il personale il 21 e 23 marzo scorsi, ha avuto l’obiettivo di addestrare il personale della Guardia Costiera sulla corretta gestione dell’emergenza cardiaca, attraverso l’utilizzo del defibrillatore e le tecniche di rianimazione cardiopolmonare.

Il BLSD è un corso essenziale per i soccorritori che lavorano in mare e sulle spiagge, dove l’afflusso di turisti aumenta notevolmente durante la stagione estiva.

Il corso sulle tecniche di rianimazione della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto ha previsto lezioni teoriche e pratiche, che includono simulazioni di situazioni d’emergenza e l’utilizzo del defibrillatore. Inoltre, il personale ha ricevuto anche informazioni su come gestire le emergenze legate alle punture di medusa e alle reazioni allergiche.

Il Comandante della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto ha dichiarato: «La sicurezza dei bagnanti è una priorità assoluta per noi. Il corso BLSD ci aiuterà a fornire un servizio sempre efficiente e professionale durante la stagione estiva”.

Il corso si è svolto presso la sede della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto ed è stato verrà tenuto dal personale specializzato della Croce Rossa – Comitato di San Benedetto del Tronto. Alla fine del corso, il personale della Guardia Costiera ha ricevuto un attestato di partecipazione.

La Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto è pronta ad affrontare la stagione estiva con il massimo della professionalità e della competenza, grazie al corso BLSD e all’addestramento costante del personale.