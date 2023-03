ASCOLI PICENO – Nella serata di ieri, martedì 21 marzo, la Cabina di coordinamento sisma e la Cabina di coordinamento integrata 2009-2016, entrambe presiedute dal Commissario Straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione post sisma Guido Castelli, hanno raggiunto l’intesa sull’Ordinanza per il rispetto del cronoprogramma dei lavori. Castelli ha espresso soddisfazione ed è sicuro che con le risorse in campo avverrà un «cambio di passo» sulla Ricostruzione.

Sarà creato un gruppo di lavoro relativo agli interventi da effettuare sulle strade e sulle opere pubbliche nelle quattro regioni interessate. Erano presenti alla riunione di ieri i presidenti delle Regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, o loro delegati, una delegazione di sindaci del territorio il Capo della Struttura di missione sisma2009 Mario Fiorentino e il Capo del Dipartimento Casa Italia Luigi Ferrara. In collegamento anche il Dipartimento di Protezione Civile, per quanto attiene le modifiche alle scadenze del Contributo di autonoma sistemazione.

«Desidero ringraziare tutti i partecipanti alle cabine di coordinamento per il contributo dato e lo spirito collaborativo – dichiara il Commissario Guido Castelli – Sono stati numerosi i provvedimenti approvati e le risorse messe in campo per l’accelerazione della ricostruzione del Centro Italia. In particolare, gli interventi per le opere pubbliche e le strade dell’Italia centrale, che prevedono un investimento complessivo di 1,6 miliardi – rende noto Castelli – fanno segnare un notevole cambio di passo nel segno della dilatazione e accelerazione dei cantieri per la ricostruzione. Molto importanti sono anche la delibera per la presentazione delle richieste di contributo di autonoma sistemazione, per i cittadini percettori del Cas che non erano riusciti a presentare la domanda, e quella per gli allevatori del Centro Italia, che potranno continuare a utilizzare le stalle provvisorie. Quelli

che si sono concretizzati nelle Cabine di coordinamento sono tutti interventi nel segno della ricostruzione e della rigenerazione economica. Tutti insieme abbiamo messo un’altra pietra lungo il percorso nel quale, sempre di più, vogliamo passare dalle norme ai cantieri».