Visita del Prefetto Stelo al Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo

Dopo la replica dell’Assessore all’Urbanistica Alessandra Pulcini alle critiche dal circolo Pd locale sulla proposta di Piano Regolatore Generale, PRG, presentata dall’Ente, arriva la controreplica dei dem: «Ci aspettavamo di più. Appartamenti da 45 mq ed hotel a tutto spiano a causa della forte richiesta di soggiorni per le vacanze estive, non ci soddisfano per niente. Un piano regolatore generale deve contenere risposte ed uno sviluppo armonioso ed equilibrato per l’intera comunità martinsicurese e villarosana. Disponibili ad un confronto».

TERAMO – A metà strada tra un’altra invettiva ed una proposta di dialogo, arriva una nuova comunicazione del circolo Pd locale in merito alla proposta di PRG di Martinsicuro presentata dall’Ente ed illustrata dall’Assessore all’Urbanistica Alessandra Pulcini. Pur criticando contenuti della bozza e le modalità di presentazione della stessa, i dem martinsicuresi propongono un incontro pubblico, aperto a tutte le forze politiche, tecnici e cittadinanza, per discutere insieme del Piano Regolatore Generale.

La nota diffusa oggi in apertura non fa sconti: «Ci aspettavamo di più quando abbiamo partecipato a quell’incontro “pubblico” con i tecnici del ramo edile e da chi ha sempre professato il bene comune quale pungolo del proprio agire politico/amministrativo! Non possiamo non sottolineare che dalla prima bozza del PRG del 2020, l’unica in possesso del Pd, ma oramai superata come dichiarato dall’Assessora, poiché ancora in fase di redazione, che prevedeva nei vecchi comparti turistici palazzine di 20 metri con destinazione residenziale, siamo passati ad un misto per ogni comparto tra residenziale e turistico e per altro tra loro vincolanti, tant’è che non si può edificare in un senso se non c’è l’altro. E questa novità andrebbe spiegata meglio perché, ci dispiace ma la giustificazione addotta dalla Dottoressa Pulcini, con cui motiva tale virata nelle scelte strategiche del PRG di Martinsicuro con appartamenti da 45 mq ed hotel a tutto spiano a causa della forte richiesta di soggiorni per le vacanze estive, Non ci soddisfa per niente».

Poi i toni si smorzano: «Un piano regolatore generale deve contenere risposte ed uno sviluppo armonioso ed equilibrato per l’intera comunità martinsicurese e villarosana e non idee confuse. Allora accettiamo l’invito a partecipare più attivamente ed a dare suggerimenti; accettiamo l’invito e chiediamo all’amministrazione di incontrare pubblicamente tutte le forze politiche, i tecnici che hanno redatto o stanno redigendo il PRG e quindi anche i cittadini comuni non proprietari, commercianti ed altri che magari hanno il semplice interesse di capire come evolverà, se evolverà, il paese in cui vivono e magari sono nati».

Tra i punti sui quali il Pd vorrebbe discutere si annoverano riqualificazione dell’area Veco, collegamenti mare-collina, recupero aree produttive, costi e previsioni di spesa, spiaggia, erosione e nuove costruzioni, porto turistico e depuratori.