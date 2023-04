Auto elettriche per le consegne “green” di Poste Italiane a Teramo

Sono entrate in funzione a Teramo le 19 auto elettriche per il recapito di pacchi e corrispondenza di Poste Italiane, nell’ottica di effettuare consegne sempre più “green”.

TERAMO – Consegne sempre più “green” a Teramo, dove sono entrate in funzione 19 auto completamente elettriche di Poste Italiane per il recapito di pacchi e corrispondenza in città. Si tratta dei primi veicoli di questa tipologia a disposizione dei portalettere del Centro di Distribuzione di Colle Atterrato, dove sono state installate anche 24 colonnine elettriche con una potenza di 7,4 kW per la ricarica dei mezzi.

Le caratteristiche dei nuovi mezzi. I nuovi mezzi sono caratterizzati da una potenza di 100 kW, una autonomia di 350 km, una velocità massima di 140 km/h e un volume di carico di 1.000 litri. Le particolari caratteristiche e gli allestimenti dei nuovi veicoli ad energia pulita aumentano sia la sicurezza per il conducente sia la capacità di carico in modo da sostenere la crescente domanda di servizi generata dall’aumento del commercio online. Le auto consentono anche la ricarica veloce dalle apposite colonnine, garantendo 100 km di autonomia con 12 minuti di ricarica.

Le nuove auto elettriche in funzione a Teramo, prima di entrare a far parte della flotta di Poste Italiane, sono modificati e resi funzionali alle esigenze del servizio postale. In alcune auto, ad esempio, il sedile passeggero è dotato di un particolare allestimento per l’alloggiamento delle cassette e/o di particolari scaffalature per il trasporto dei pacchi. Altri veicoli sono invece provvisti di accessori ad alta tecnologia per ottimizzare lo svolgimento del servizio di recapito come il sistema Keyless Entry&Start che, riconoscendo a distanza il conducente, sblocca automaticamente le portiere e il portellone del mezzo.

I numeri del Centro di Distribuzione. Presso il Centro di Distribuzione di Colle Atterrato sono applicate 111 risorse tra portalettere, addetti alle lavorazioni interne e figure di staff che svolgono il servizio di recapito a Teramo e in altri 23 comuni del territorio. L’intero territorio di competenza del Centro è composto da 65.000 numeri civici tra abitazioni, attività commerciali, uffici e studi professionali. Ogni giorno i portalettere teramani percorrono mediamente oltre 5.000 km tra le attività di recapito e quelle di trasporto, di cui 1.800 con i nuovi mezzi green. Nel 2022 l’impianto ha lavorato una media di circa 2.000 pacchi al giorno.

Obiettivo carbon neutrality. Ilrinnovo della flotta aziendale attraverso la sostituzione del parco veicoli esistente con mezzi “green” è uno degli impegni che consentiranno a Poste Italiane di raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di “zero emissioni nette di anidride carbonica” e proseguirà per tutto il 2023 coinvolgendo numerosi centri di distribuzione sul territorio regionale e nazionale, per arrivare a 28mila mezzi verdi entro il 2024 in tutta Italia. In coerenza con l’adesione all’Accordo di Parigi e al New Green Deal, Poste Italiane si è posta l’ambizioso obiettivo di dare il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi internazionali di carbon neutrality entro il 2030, in largo anticipo rispetto alla tempistica definita dall’Unione.