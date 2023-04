Bloccata l’auto sospetta che si aggirava nella Marsica, a bordo oro e gioielli: un arresto e una denuncia

Alla commemorazione delle vittime del terremoto di L’Aquila del 2009 attesi La Russa, Meloni e i ministri Casellati, Locatelli, Bernini e Zangrillo.

L’AQUILA – La quattordicesima commemorazione delle vittime del terremoto, in occasione dell’anniversario della tragedia, si aprirà nel pomeriggio e si concluderà domani, quando in città sarà rispettato il lutto cittadino. Alle 3:32 di questa notte, saranno passati esattamente quattordici anni dal terremoto che devastò la città nel 2009 e provocò 309 morti. La città si appresta a ricordare la sua ferita più profonda e più dolorosa.

Le celebrazioni ufficiali avranno avvio questo pomeriggio, mercoledì 5 aprile, alle ore 17:00 nel Parco della Memoria, edificato proprio per rendere omaggio a chi perse la vita in seguito alle scosse. Alla cerimonia alla quale prenderanno parte i familiari delle vittime, il sindaco Pierluigi Biondi e i colleghi del cratere sismico, dovrebbe presenziare anche la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russia. Prevista anche la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nell’occasione, verrà scoperto il monumento realizzato dall’Accademia delle Belle Arti, sulla cui stele è stato inciso il Fiore della Memoria, rappresentante il croco dello zafferano. Nella stessa occasione verrà deposta una rosa bianca di fronte alle targhe dei nomi delle vittime del sisma.

A seguire, alle 18:00, il Cardinal Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo di L’Aquila, celebrerà una messa in suffragio nella chiesa di Santa Maria del suffragio in piazza Duomo. Chiunque voglia partecipare è invitato a prendere posto entro le 17:40, per ragioni di ordine pubblico. Dopodiché in serata, sfilerà nuovamente la fiaccolata per le vie cittadine, dopo lo stop imposto dalla pandemia. L’ultima vide la partecipazione dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il corteo partirà da via XX Settembre alle 21:30 e si fermerà al Parco della Memoria alle 23:30. Qui, verrà acceso installato il braciere all’interno della fontana, che sarà acceso da Cansu Sonmez, ricercatrice turca, e Rasha Youssef, ingegnere siriana. Entrambe studiano e lavorano in città e la scelta è ricaduta su di loro per testimoniare la vicinanza della comunità aquilana alle popolazioni di Siria e Turchia, per una tragedia che ben conoscono.

Domani, giovedì 6 aprile, a L’Aquila sarà lutto cittadino. Alle 8:45 il sindaco Biondi deporrà una corona di fiori di fronte alla Casa dello Studente, alle 10:30 L’Anps, Associazione Nazionale della Polizia di Stato farà lo stesso al Cimitero. La Fanfara della Polizia suonerà poi all’Auditorium del Parco della Memoria, in seguito all’incontro con studenti e cittadini che si terrà alle 11:00.