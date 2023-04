Cartomante denunciata a Varese, vittime della truffa anche in Abruzzo e Marche

Bonifici per due milioni di euro, grazie ai quali aveva acquistato immobili, auto e un terreno. Tutto sequestrato al pari dei conti correnti riconducibili alla cartomante residente a Varese che, tramite social e apparizioni tv, convinceva persone facilmente suggestionabili di essere cadute vittima di qualche maleficio, che lei era in grado di rimuovere. Ovviamente dietro pagamento.

VARESE – Aveva previsto molto, ma non tutto. Ad esempio le è sfuggita la visita delle fiamme gialle, che le hanno sequestrato auto, immobili, un terreno ed una ventina di conti corrente. Sono più di 50 le persone truffata dalla cartomante di Varese, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza. Le vittime del raggiro sono sparse in tutto il suolo nazionale, compresi Abruzzo e Marche. Venivano irretite tramite apparizioni in tv locali e i social network. La donna è stata denunciata per truffa e reati tributari. Oltre ad aver spillato denaro a persone facilmente suggestionabili infatti, ha evaso Iperf per 900 mila euro e Iva per 500 mila euro.

Le indagini sono partite in seguito alla denuncia di un uomo che, gravato da grosse problematiche familiari, è stato indotto dalla cartomante di Varese a pagarle 31 mila euro per sventare un presunto grosso pericolo, anche mortale, verso il quale stava andando incontro. La somma serviva per invocare gli sciamani ai quali chiedere di rinvenire le ossa sotterrate in sette cimiteri diversi e porre fine alla causa dei suoi malefici.

Le vittime della truffa pagavano la cartomante con accrediti effettuati su diverse carte prepagate, non intestate soltanto alla cartomante. Le indagini dei finanzieri infatti hanno coinvolto anche i suoi famigliari, che sono risultati intestatari degli otto immobili, dei venti conti corrente, del terreno e dell’auto acquistati col denaro proveniente dall’attività di cartomanzia. Tutto posto sotto sequestro.