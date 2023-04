Celebrazioni del 25 aprile a Martinsicuro nel ricordo di Carlo Alberto Dalla Chiesa

TERAMO – Sono state consegnate in una sala consigliare del comune di Castelli gremita di studentesse e familiari, 11 borse di studio per meriti scolastici promosse dal Rotary Club Teramo Nord Centenario, destinate al Liceo Artistico F.A. Grue. Erano presenti il Vice Sindaco con delega sociale ed istruzione, Francesca Trailani, l’Assessore al turismo, cultura, artigianato e museo, Alessia Di Stefano, l’ospite di eccezione Tiffany Miller, Regional Grants Manager e Disaster Response Program Officer del Rotary International, il PDG Francesco Ottaviano, Assistente del Regional Cordinator della Rotary Foundation per l’Italia – Malta e San Marino, il Governatore Eletto Gesualdo Angelico del Distretto Rotary 2090, che hanno materialmente consegnato i riconoscimenti, la PDG Rossella Piccirilli Istruttore Distrettuale, il PDG Gioacchino Minelli e il Presidente Commissione distrettuale rapporti internazionali Lorenzo Papetti. Il Rotary Club Teramo Nord Centenario era rappresentato dal Presidente Claudio Del Moro e da Gaetano Ricciardi Tesoriere e Referente Abruzzo Nord Commissione Pubblico Interesse Distretto Rotary 2090,

Sono state premiate per impegno, qualità del profitto, costanza nella frequenza e nella partecipazione e significatività dell’espressione artistica e creativa nell’anno scolastico in corso, le studentesse di 1a Rigamonti Azzurra e Saragusty Galateanu Nadia, di 2a Falconi Barbara e Castellani Simona, di 3a Di Bonaventura Eleonora, di 4a Di Furia Francesca, Di Pietro Alessandra Vittoria, Di Tecco Letizia Karola, Flaviani Ilaria, Martella Lucrezia e Ruggieri Ilaria.

Il Vice Sindaco e l’Assessore hanno ringraziato il Rotary per la sempre fattiva presenza e vicinanza al Comune di Castelli ed evidenziato l’importanza di queste iniziative per favorire il rilancio territoriale. La Professoressa Mirella Censasorte, in rappresentanza del Preside Eleonora Magno del Liceo Artistico F.A. Grue, oltre a ringraziare il Rotary Club per l’attenzione dimostrata e rinnovata negli anni per il Liceo d’Arte, ha rimarcato l’importanza di questi contributi concreti a supporto dell’istituto, per assicurare attenzioni ed esperienze formative di qualità agli studenti che con sacrificio, considerati dislocazione e mezzi disponibili di collegamento, frequentano l’Istituto, e una scuola d’eccellenza. Conclusa la cerimonia i Rotariani, guidati dall’Assessore Alessia Di Stefano e dalla Professoressa Mirella Censasorte, hanno visitato il Museo delle ceramiche e il Liceo F.A. Grue di Castelli.