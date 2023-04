Controlli dei Carabinieri Forestali nel teramano alla ricerca di esche avvelenate

I Carabinieri Forestali hanno battuto e continuano a battere tutta la provincia di Teramo per contrastare la piaga delle esche avvelenate.

TERAMO – I Carabinieri Forestali, accompagnati dai canti anti veleno dell’unità cinofila, continuano a battere la provincia in cerca di esche avvelenate. La piaga di lasciare in giro bocconi contenenti veleno è ancora molto diffusa, per diversi motivi. Cacciatori e raccoglitori di funghi e tartufi, spesso lo fanno per abbattere animali selvatici considerati nocivi per la loro attività, ma non manca chi vuole sbarrare il passaggio ai cani della “concorrenza”. Gli episodi verificatisi in contesti urbani invece, sono maggiormente iscrivibili a ritorsioni o vendette, causate, ad esempio, da un cane che abbaia.

Per questo motivo i Carabinieri Forestali continuano a battere tutta la Provincia di , non solo nelle aree rurali o forestali, in cerca di esche avvelenate. L’ultima “caccia” ha interessato una ventina di siti. Fortunatamente non è stato trovato nulla di pericoloso, ma i militari si sono imbattuti in una carcassa di volpe, che invieranno all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise per gli accertamenti del caso.