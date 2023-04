TERAMO – L’Istituto comprensivo “S. Pertini” di Martinsicuro è ecosostenibile e attento alle tematiche ambientali. Lo certifica la Fee, Foundation fo Environmental Education, che ha premiato con la bandiera verde del progetto Eco-Schools le scuole di Martinsicuro e Villa Rosa.

«Importante traguardo raggiunto dalle scuole del nostro territorio. Il progetto Eco-Schools ha avuto inizio due anni fa ed ha riguardato diversi lavori realizzati dai bambini, che sono stati così bravi da ricevere questo prestigioso vessillo» commenta l’assessore all’Ambiente Marco Cappellacci. «Abbiamo visto questa iniziativa applicata in plessi scolastici dei comuni limitrofi ed abbiamo voluto portarla anche a Martinsicuro, dove il personale docente ha dato il meglio di sé e gli studenti sono stati fantastici. I bambini in questo modo cominciano a conoscere lo spazio dove fra qualche anno saranno protagonisti e vengono sensibilizzati sulle tematiche ambientali fin da piccoli, per crescere attenti e consapevoli. Il programma di educazione ambientale proposto da Fee è molto importante e prevede lo scambio delle best practice tra tutti i ragazzi che hanno partecipato al progetto in Europa. Il progetto oltretutto fornisce punti importanti per l’ottenimento della Bandiera Blu. Ognuno quindi, grande o piccolo, contribuisce a rendere Martinsicuro sempre più vivibile».

Barbara Rastelli, dirigente scolastica dell’istituto, ha spiegato: « Il progetto Eco-Schools, che anche quest’anno ha coinvolto tutte le classi dell’Istituto comprensivo “Pertini” di Martinsicuro, è giunto al termine anche per questa edizione e siamo molti soddisfatti di aver ottenuto la bandiera verde che certifica che le nostre scuole sono ecologiche e sostenibili. Da anni realizziamo progetti di educazione ambientale, anche nelle scuole dell’infanzia, e negli ultimi due in particolare le abbiamo sistematizzate in un grande contenitore che prende appunto il nome di progetto Eco-Schools. Gli alunni hanno risposto con grande entusiasmo ed è molto emozionante vedere anche i più piccoli così attenti a queste tematiche. Noi portiamo avanti questi concetti con molta insistenza, anche in virtù del rispetto degli obiettivi da realizzare con l’agenda 2030».

Al progetto, che mira a spingere gli studenti a proteggere attivamente l’ambiente che li circonda modificando le proprie azioni in chiave sostenibile, partecipano 20 milioni di studenti di 56 mila scuole sparse in 70 paesi. Gli alunni martinsicuresi dunque, avendo ricevuto la bandiera verde Eco-Schools, sono diventati ambasciatori di azioni e buone idee da mettere in pratica per rispettare e salvaguardare il pianeta, tra cui riciclo, riutilizzo e recupero dei materiali, lotta all’uso massiccio e sproporzionato della plastica, risparmio energetico e riduzione del consumo d’acqua.