Due donne investite a Tortoreto: una vittima. Ai domiciliari l’autista del pulmino

I Verdi hanno presentato un progetto alternativo a quello del Comune, relativamente agli interventi previsti in via del Mare a Martinsicuro, che permetterebbe di non abbattere i pini presenti.

TERAMO – I Verdi non demordono sulla questione dei pini di via del Mare, che dovrebbero essere abbattuti nei prossimi mesi, e chiedono al Comune di Martinsicuro di prendere in considerazione il progetto da loro presentato e protocollato, che permetterebbe di prevenire l’abbattimento degli alberi.

Qualche giorno fa, lo scorso 15 aprile, gli esponenti della lista Europa Verde, all’opposizione in Conglio Comunale, hanno accompagnato l’Assessore all’Ambiente Marco Cappellacci, l’Assessore ai Lavori Pubblici Monica Persiani e il tecnico dottor Giuseppe Traini della Eco Services srl, azienda leader a livello nazionale che ha elaborato il progetto alternativo a quello dell’Amministrazione Comunale, in un sopralluogo sulla zona. La proposta dei Verdi prevede oltre alla salvaguardia dei bellissimi pini domestici, anche l’inserimento di arbusti e fiori per l’arredo funzionale e ornamentale della strada urbana.

«Riteniamo possibile perseguire questo progetto innovativo e riqualificativo, finalizzato a proteggere una piccola oasi di grande valore naturalistico e rendere la via uno spazio riqualificato e di richiamo culturale ed estetico. Di supporto al progetto alternativo da noi proposto si sono espressi gli scienziati Franco Tassi, Giovanni Damiani, Dario Febbo e il presidente dell’Alleanza per il Clima, Andreas Wolter, vicesindaco di Colonia.

Abbattere alberi sani significa compiere un danno alla salute pubblica, e il taglio deve essere considerato solo come ultima possibilità nel caso di pianta malata, e non si tratta assolutamente della situazione dei pini di via del mare. In virtù di una volontà collaborativa e costruttiva, volta a valorizzare il presidio sanitario che gli alberi rappresentano per la vita dei cittadini e delle cittadine, abbiamo inviato questa proposta confidando in una valutazione seria e condivisa. Una politica dedicata all’incremento e alla cura del verde urbano, renderebbe Martinsicuro candidata ideale per una nuova conquista: diventare una città “Parco della Salute”, un ulteriore riconoscimento che, oltre ad essere un incentivo turistico, sarebbe una garanzia per la qualità della vita dei residenti.