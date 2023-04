E’ grave la ragazza vittima di un incidente stradale a Campolungo

Ha messo in atto la truffa del falso nipote ed ha convinto un’anziana di Ascoli Piceno a consegnarli una cospicua somma di denaro, ma è stato fermato dai Carabinieri, ai quali ha opposto resistenza. I militari erano stati allertati da alcun residenti della zona che avevano ricevuto a loro volta telefonate sospette.

ASCOLI PICENO – Un ragazzo di 23 anni di origine partenopea e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nei giorni scorsi ed è finito in carcere per truffa ad un’anziana e per resistenza a pubblico ufficiale. Ha infatti cercato di resistere al fermo dei Carabinieri e di scappare, ma è stato bloccato.

Il giovane napoletano ha messo in atto la truffa del falso nipote: ha contattato l’anziana di Ascoli Piceno e si è qualificato come il nipote, prospettandole una grave situazione debitoria della propria figlia. Una volta raggiunta l’abitazione della signora, si è fatto consegnare 1.600 euro ed ha anche tentato di scassinare, senza riuscirci, una cassaforte presente nell’appartamento della donna. Poi si è dileguato. Probabilmente un complice lo aspettava in macchina nelle vicinanze, ma lui non lo ha raggiunto. E’ stato infatti fermato prima dai Carabinieri.

I militi infatti si trovavano già in zona ed erano già impegnati in un servizio antitruffa agli anziani, visto l’alta incidenza di casi nell’ultimo periodo ad Ascoli Piceno. Oltretutto, erano stati allertati da alcuni residenti, che avevano ricevuto telefonate simili a quella che ha irretito l’anziana.

Alla vista dei militari il giovane ha cercato di fuggire, strattonandoli e spintonandoli, ma è stato rapidamente bloccato e tratto in arresto con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Tutta la refurtiva è stata recuperata e sarà riconsegnata all’anziana.

Il ragazzo accusato della truffa all’anziana commessa ad Ascoli Piceno e di resistenza ai Carabinieri intervenuti, è stato invece giudicato per direttissima e per lui si sono aperte le porte del carcere di Marino del Tronto.