Per cause ancora in fase d’accertamento, un’auto in sosta ha preso fuoco questa mattina in via Potenza a Porto d’Ascoli. Intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.

ASCOLI PICENO – Non è stato ancora reso noto per quale motivo un’auto parcheggiata a Porto d’Ascoli abbia preso fuoco, questa mattina intorno alle 11:00. All’interno del veicolo, in sosta in via Potenza, si è originato un rogo e si sono levate alte lingue di fuoco e una densa colonna din fumo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto e i carabinieri. Le operazioni di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza dell’area non hanno richiesto sforzi particolari e non si segnalano persone coinvolte o ferite, né ulteriori danni a oggetti e immobili.

Durante le operazioni dei pompieri tuttavia, la strada è stata temporaneamente interdetta al traffico e questo fatto ha provocato ripercussioni sulla viabilità cittadina. La via in questione è usata dai residenti come alternativa alla statale 16 e la sua chiusura ha congestionato l’Adriatica, che non ha potuto contare sulla valvola di sfogo di via Potenza a Porto d’Ascoli, a causa dell’intervento per spegnere le fiamme che hanno avvolto l’auto.