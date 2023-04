I risultati del progetto US AID e Rotary a sostegno di scuole e università durante la pandemia

TERAMO – Nell’auditorium gremito di studenti e studentesse dell’Istituto Alessandrini-Marino, alla presenza di Tiffany Miller, Regional Grants Manager e Disaster Response Program Officer del Rotary International, di Francesco Ottaviano, Assistente del Regional Coordinator della Rotary Foundation per l’Italia, Malta e San Marino, e dei vari presidenti del Rotary Club del territorio, sono stati illustrati questa mattina, sabato 22 aprile, i risultati raggiunti grazie al progetto US AID-Rotary a sostegno nostro Paese durante la pandemia.

Per sostenere il nostro Paese nella lotta alla pandemia, il governo statunitense ha stanziato fondi considerevoli per progetti di aiuto alla popolazione, attraverso tre specifici settori: Salute, Istruzione e Sviluppo delle Economie. La cura di questi progetti è stata affidata alla Rotary Foundation. Il Distretto 2090 che comprende Abruzzo, Marche, Molise ed Umbria si è aggiudicato ben quattro tranches ognuna del valore di 100 mila dollari per l’acquisto di apparecchiature informatiche per la DAD e attrezzature sanitarie per le Residenze per anziani. Grazie al sostegno ricevuto, l’istituto teramano ha potuto acquistare tablet per la didattica a distanza e sviluppare un progetto di robotica, illustrato stamane dai ragazzi.

L’appuntamento di oggi ha visto la partecipazione in videoconferenza dei rappresentanti di docenti e studenti degli Istituti “Montani” di Fermo e “De Carolis” di Spoleto. Erano presenti all’incontro anche l’assessore regionale Pietro Quaresimale, che ha portato i saluti della Regione, e il Magnifico Rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola, che ha commentato: «Oggi è il punto di arriuvo di un opriogetto molto importante, che la Rotary Foundation ha portato avanti e che ha consentito alle scuole di non fermarsi mai. Scuole e Uiversità, forse non lo ricordiamo abbastanza, non si sono fermate mai, sia grazie alla loro resilienza, ma anche grazie agli aiuti esterni. Ricevere aiuti esterni non vuol dire che c’è un qualche limite al nostro sistema. Faccio un esempio: alle Università l’aiuto è stato statale, noi siamo riusciti ad andare in Dad in otto giorni».

Dino Mastrocola, Magnifico Rettore dell’Università di Teramo.

«Il Rotary è sempre disponibile a livello territoriale per i progetti di inclusione – prosegue il Rettore – Per quanto ci riguarda, vorrei ricordare un progetto che ha avuto ampia eco a livello internazionale, grazie al quale siamo riusciti a portare 64 studentesse, vorrei enfatizzare studentesse, e studenti afgani all’Università di Teramo, che hanno dunque la possibilità di formarsi. Iniziativa che stiamo continuando a portare avanti e che l’anno prossimo ci permetterò di accogliere altri studenti afgani. Ci sono poi altri progetti di inclusione, tema a noi molto caro, che stiamo portando avanti, ad esempio all’interno del carcere, per fare in modo che l’esperienza carceraria possa diventare un percorso di riabilitazione attraverso la cultura».

In merito alle difficoltà riscontrate dagli studenti durante i mesi più duri della pandemia, il Magnifico Rettore Mastrocola commenta: «Qualche cicatrice permane, ma le Università stanno rispondendo. Noi abbiamo aperto sportelli di counseling di base e ci siamo rivolti ai colleghi di Psicologia e Psichiatria di L’Aquila e Chieti per problematiche più complesse. Se prima avevamo una media di circa dieci contatti, adesso siamo sui centosessanta. Dobbiamo pertanto creare sempre di più all’interno delle Università uno spirito di comunità, col quale si sanano anche queste ferite».

Pietro Quaresimale e Tiffany Miller

Tiffany Miller, in visita a Teramo e ospite d’eccezione dell’appuntamento odierno, si è detta molto colpita: «Siamo molto felici che gli aiuti che US Aid ha affidato a Rotary Foundation per il sostegno all’Italia durante la pandemia siano stati spesi bene e reputo questo progetto in particolare molto importante per il supporto al sistema scolastico del vostro Paese. L’obiettivo era quello di individuare e soddisfare un’esigenza specifica ed è stato un grande successo. Siamo tutti molto soddisfatti. Durante i mesi più duri della pandemia, le notizie che arrivavano negli Stati Uniti dal vostro Paese erano allarmanti. Eravamo molto spaventati, ma allo stesso tempo volevamo essere d’aiuto e quindi siamo felici che l’US Aid abbia fornito il proprio supporto».