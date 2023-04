Inaugurata a Falconara la sede elettorale della candidata Anna Grasso

ANCONA – Ieri mattina, domenica 16 aprile, a Falconara Marittima è stata inaugurata la sede elettorale della lista Falconara Libertas, che si presenta alle prossime Elezioni Amministrative a sostegno della candidatura a sindaca di Anna Grasso. La sede si trova in via Nino Bixio 85 e nasce per essere uno «spazio politico aperto a tutti i cittadini».

Nell’occasione, la candidata ha illustrato i punti del programma sul quale vorrebbe concentrarsi: «in primis meno tasse , TARI E IMU, e più servizi, tra cui: urp con particolare attenzione alle info assistenziali -sanitarie, difensore civico convenzionato con la regione, bilancio partecipato, assistenza anziani con tele chiamata, servizi cimiteriali, servizio di Polizia Locale con presidi fissi e controllo del vicinato, alle disabilità per le quali si ritiene che molto si deve fare per rendere una città veramente vivibile e libera da barriere architettoniche».

In secondo luogo, in occasione dell’inaugurazione della sede elettorale, Anna Grasso ha presentato coloro che, qualora venisse eletta, formerebbero la sua sqaudra di governo: «senza inciuci post elezioni o spartizioni di poltrone, in modo trasparente e meritocratico, abbiamo voluto elencare a tutti i cittadini falconaresi, i nominativi di chi, se eletta Sindaco, siederanno accanto a me. Si è partiti da sicurezza, decoro e Polizia Locale, di cui ho parlato con Matteo Marinacci, partendo da un concetto di competenza e di ruoli ricoperti, come in questo caso con un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, per passare alla nota competenza di un tecnico di eccellenza, Enrico Bianchelli, proposto come assessore ai lavori pubblici e urbanistica per una città che ha bisogno di esperienza per riprendere piani regolatori ed attuare un piano urbano di mobilità sostenibile al passo con i tempi. Mary Sperti diventerebbe assessore alla cultura e al turismo. Laureata, esperta di attività artistiche, come da curriculum pubblicato è nota per grandi manifestazioni artistiche e cura diverse gallerie d’ arte a livello nazionale. Assessore al bilancio, sport e mare sarebbe Accoroni Roberto, ex dirigente sportivo e impiegato in una nota società farmaceutica, esperto in attività operative marine. Lorena Fratoni, in ticket a metà mandato con Valerio Stallone per servizi sociali, associazioni e disabilità. La Sindaca manterrebbe la delega al personale».