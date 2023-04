Intervista ad Alessandra Primiterra, ideatrice di Gen.Ziana

Con oltre 37.000 seguaci su Instagram e sostenitori a tutte le vie, le grafiche e le creazioni di Gen.Ziana spopolano sul web (abruzzese e non solo).

Proverbi e modi di dire sapidamente tradotti dai dialetti abruzzesi all’inglese, resi poi dei veri e propri quadretti di design, che riescono a coinvolgere anche gli abruzzesi all’estero e cercano di “salvare” i nostri purtroppo moribondi dialetti, coinvolgendo in particolare i più giovani.

La creatrice, Alessandra Primiterra, 27 anni di Scerne di Pineto (TE), ci ha concesso una piccola chiacchierata.

Allora commà, le solite cose: come ti è calato in mente di aprire il profilo?

Ciao Gino, intanto inizio con il ringraziarvi per esservi interessati al mio progetto e aver pensato di coinvolgermi.

In verità il progetto Gen.ziana è nato totalmente a caso! A dicembre 2021 io e il mio ragazzo eravamo in piena crisi per l’arredamento della nostra nuova cucina e quindi, come si fa in questi casi, vagavamo in giro per negozi e non trovavamo nulla che potesse fare al caso nostro, finché non ci siamo imbattuti in dei quadri visti e stravisti con delle parole in inglese di default tipo: love, happiness, family. Erano carini, ma non ci rispecchiavano… quindi ho detto: “ma sai che è? Mo ci penso io.” Ho arredato la cucina con i quadri con le ricette tipiche abruzzesi: li mazzarelle, la chitarra con le pallotte e la pizza dogge. Li ho fatti vedere ad amici e parenti riuscendo a strappare loro una risata quindi ho pensato “perché non pubblicarli da qualche parte?” e da lì è partito tutto.

Perché questo nome d’arte alcolico?

Ho scelto questo “nome d’arte” per due motivi in particolare.

Il primo, ovviamente, per la genziana, che oltre a essere il liquore abruzzese d’eccellenza creato da non so quale divinità, rappresenta il concetto di radice intesa come bagaglio culturale di un popolo.

Il secondo motivo racchiude tutto il concept del mio progetto: tramandare il dialetto.

Nel nome c’è un riferimento alla generazione z (gen z), generazione di ragazzi nati tra il 1997 e il 2012, coloro ai quali è più importante cercare di “insegnare” il nostro dialetto (una vera e propria lingua). Purtroppo tanti detti e termini stanno svanendo e bisogna tramandare tutto il nostro sapere perché solo così manterremo viva una vera e propria cultura che non deve essere fonte di vergogna bensì un qualcosa che possa renderci orgogliosi della nostra terra.

Da dove nasce una così ammirevole passione per il dialetto?

La mia passione per il dialetto non nasce propriamente da qualcosa, è stata una cosa naturale. Sono cresciuta in un piccolo paesino sulla costa e ho avuto l’immensa fortuna di vivere a stretto contatto con i miei nonni che sono delle forze della natura nonché top player del dialetto abruzzese.

Ma è quando ero all’università, a Firenze, che è nata la magia: facevo delle vere e proprie lezioni di abruzzese ai miei amici, raccontavo aneddoti della mia vita e dei miei nonni. Era divertentissimo ascoltarli ripetere tutto, sembravano davvero degli stranieri che si approcciavano per la prima volta ad una lingua nuova. Dopo la laurea e un’esperienza lavorativa fuori Abruzzo, sono tornata in patria… Non era la stessa cosa, sentivo che mi mancava casa, li rustelle, lu mare e il calore delle persone.

Quello che faccio è provare a trascrivere la mia versione di dialetto, quella che mi hanno insegnato. Sono in continuo aggiornamento, faccio ricerche, leggo poesie di De Titta e Della Porta, e sto cercando di imparare passo dopo passo tutte le versioni del dialetto, ognuna proveniente da una zona diversa e cercare davvero di accontentare tutti.

Hai deciso fin da subito che la forma ideale per la tua arte sarebbe stata quella dei quadretti in bianco e nero?

Si, l’idea era di riprodurre quanto fatto per casa e di portare un quadro, un ricordo, una sorta di madeleine proustiana in tutte le case degli abruzzesi.

Dapprima ho studiato il format, il font e il layout dei quadri, ho scelto delle belle cornici robuste e poi stampato i file e composto tutto.

Non potevo aprire una pagina e buttarla lì, in pasto al mondo di Internet. Ho deciso di studiare una vera e propria strategia di comunicazione. Sono partita dalla ricerca di un naming che potesse essere caratterizzante e poi sono passata alla creazione del logotipo.

L’idea c’era, i quadri pure ed è iniziata la sfida. Ho pubblicato il primo post cercando di creare un po’ di suspence e infatti ho scritto “aspittete – stay tuned”.

Dopo il primo post, ho iniziato a creare una routine di pubblicazione: detto in dialetto con spiegazione, quadro e dettaglio.

Per un anno ho fatto tutto in forma anonima, un po’ per paura di fallire, un po’ perché pensavo che far conoscere la mia identità non fosse rilevante ai fini del progetto, adesso invece, per forza di cose, ho capito che è meglio metterci la faccia.

Proverbio preferito? Dalla foto che mi hai mandato desumo che tu sia – come tutti noi – in attesa del noto suino che tende a non tornare.

Il mio proverbio preferito in assoluto è “quande lu porche è sazije arevoddeche lu trocche”, un mantra che ripete sempre mia nonna a tavola quando qualcuno esclama che non gradisce una certa pietanza.

È un proverbio così versatile che adesso lo uso in qualsiasi occasione, in ambito culinario e in ambito relazionale.

Ci hai mai fatto caso che il porco è una costante fissa nella vita di ogni abruzzese? Che sia una previsione di un suo ritorno? Dai su, alla fine i porci tornano sempre.

Quando hai capito che il fatto fatticcio funzionava e che poteva finanche divenire un business?

Mi sono accorta che qualcosa si stava muovendo quando vedevo i miei post in ogni dove. Qualcuno mi commentava con una risata, altri con qualche critica sul disallineamento con la propria versione di dialetto, ma comunque c’era tantissima condivisione da parte delle persone. La cosa bella è vedere che quello che scrivo suscita una risata o un ricordo a qualcuno. Secondo me adesso chiamarlo business è molto prematuro. Al momento sono ancora nella sfera degli hobbisti, creo i quadri su richiesta, e faccio ancora tutto da sola. Chissà forse un giorno questa cosa spiccherà il volo…

La soddisfazione più bella?

La soddisfazione più bella è l’orgoglio che vedo negli occhi di chi mi vuole bene e mi sostiene. Ancor di più lo è il calore che sto ricevendo da tante persone. Mi scrivono da tutte le parti del mondo, ed è magnifico come un solo post porti a galla una miriade di ricordi.

Mi fa tanto piacere ricevere messaggi, creare delle reti di collaborazione con altre realtà che hanno gli stessi valori e obiettivi. Ho conosciuto delle persone stupende e carismatiche, admin di altre pagine a tema abruzzese per cui nutro una grandissima stima.

Progetti per il cosiddetto futuro?

Ho tanti progetti per il futuro. Sono una persona ambiziosa che non sa mai stare ferma con le mani in mano. Sto cercando nuovi prodotti da proporre e studiando termini e detti antichissimi da poter spiegare e sviscerare. Questa estate parteciperò a degli eventi che hanno come tema la promozione del territorio abruzzese.

Grazie assai.

Grazie a te e a tutta la redazione de “Il Martino”.